Respeta Pérez plan del 'Vinny'

A pesar de que hace apenas un par de series tuvo su primera aparición como titular en la temporada, la confianza en sí mismo sigue intacta en Fernando Pérez, quien fue probado en la tercera base con Naranjeros de Hermosillo.

El pelotero que a lo largo de su carrera también ha cubierto la segunda y la primera almohadilla aseguró que lo único que no podía hacer era perder la confianza en sí mismo, a pesar de no estar en el lineup día con día.

Me siento bien, gracias a Dios, me siento en ritmo, me siento fuerte a pesar de que no estoy todos los días, pero estamos trabajando y ya al 100%, tuve un problemita de salud hace dos semanas pero ya estamos bien.