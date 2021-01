Ratifican presencia de aficionados en la Serie del Caribe Mazatlán 2021

La Serie del Caribe Mazatlán 2021 se jugará con el 45% del aforo del estadio Teodoro Mariscal, pese a la recomendación de director general de Promoción para la Salud en México, Ricardo Cortés, de hacerlo sin público.

Así lo reafirmó el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, al asegurar que los protocolos en Sinaloa como del propio circuito han demostrado ser efectivos.

El protocolo que las autoridades municipales y estatales nos han pasado está extraordinario, así como el que nosotros internamente hacemos para los equipos y las delegaciones. Nos sentimos lo suficientemente protegidos desde el punto de vista de la robustez del protocolo", indicó en conferencia de prensa.

"Para nadie es una sorpresa que Sinaloa mantuvo estadios abiertos y el semáforo lo mantuvieron con mucho control, cosa que por ejemplo en Sonora no pasó, mientras que en Sonora no nos dejaron abrir los estadios Sonora pasó de amarillo a rojo, es decir, el beisbol no ha sido el factor que mueva eso", añadió.

En relación al poco tiempo que habrá para conformar al equipo mexicano si la Serie Final se va al máximo de siete juegos y termina la noche antes del inicio del torneo, Canizales señaló que durante los playoffs se va conformando una lista de peloteros para reforzar al campeón.

"Prácticamente cuando cae el último out y se corona un campeón se platica con el dueño y el mánager del equipo, intercambiamos puntos de vista y conformamos el equipo así que no le vemos mayor problema", mencionó.