Rafael Martín toma ritmo con Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora.- El bullpen de Naranjeros de Hermosillo podría tener a su disposición el brazo de Rafael Martín para el inicio de la segunda vuelta de la temporada.



El relevista se encuentra en preparación para hacer su debut con la escuadra naranja, en esta que su sexta campaña dentro de la organización.



El lanzador de 35 años viene de tener actividad con el equipo de Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, con marca de 2-4 con 21 salvamentos en 47 entradas, 54 ponches y una efectividad de 4.98 en 43 juegos.



“Ahorita no estamos bien seguros, pero con el favor de Dios esperemos poder subirnos al montículo unos 15 días más y ver qué pasa.



“Traía desgaste en el codo de lanzar, entonces me pusieron un tratamiento ahí para regenerar todo; prefiero que sea antes, pero sí le calculo para la segunda vuelta”.



Tomando en cuenta que Trey McNutt -actual cerrador del equipo- dejará al equipo una vez que

concluya la primera mitad de la temporada, el relevista levanta la mano para ser el encargado de tomar la bola en la novena entrada.



“A principio (Vinicio Castilla) me va meter en unos juegos abiertos para ver acción y agarrar confianza. A mí me encanta cerrar, entonces, si me dan la bola en la novena es lo que me gusta a mí”.