Podría Rodríguez jugar ante su país

MAZATLÁN, Sinaloa.- El poder enfrentar a Colombia, su país, en la Serie del Caribe es algo que ya pasa por la mente del jugador de Naranjeros de Hermosillo, Reynaldo Rodríguez.



Después de que ayer se anunciara que los cafetaleros asistirán al clásico caribeño, Rodríguez aceptó que ya se le había comentado de que sus compatriotas estarían en el certamen, pero él está enfocado en jugarla con Naranjeros.



“Ya estuve al tanto, me lo hicieron saber desde la semana pasada, pero ya en la mañana se confirmó que Colombia participaría en la Serie del Caribe, yo tengo la prioridad de Naranjeros de Hermosillo.



“Estamos aquí para coronarnos campeones y representar a Hermosillo en la Serie del Caribe, si no se puede y si Colombia tiene todavía un espacio para mí, pues representaría a mi equipo”, aceptó.



El bateador designado y primera base del equipo sonorense comentó que, después de la buena temporada regular que ha tenido, sabe que nada cambia entre lo hecho en los pasados tres meses y lo que está enfrentando en enero.



“Es lo mismo en beisbol, sea regular o playoffs, ahorita mismo no he contado con suerte, he tenido muchos batazos de enfrente, pero ya lo individual ya pasó ahorita es más bien grupal”, mencionó.



Reynaldo Rodríguez fue el líder de Naranjeros de Hermosillo en el departamento de dobletes con 16 durante el rol regular.