Oramas guía a los Naranjeros a la victoria sobre Venados

MAZATLÁN, SINALOA.- Juan Pablo Oramas se metió a los libros de los récord de la Liga Mexicana del Pacífico al alcanzar los 500 ponches de por vida en el circuito y condujo a Naranjeros de Hermosillo a pegarle 4-1 a Venados de Mazalán para amarrar la serie.



El zurdo tabasqueño llegó al compromiso de anoche con 495 chocolates en su carrera, los cuales consiguió apenas en dos entradas y un tercio de trabajo, alcanzando la cifra.



Oramas Arias (3-2) se colgó el triunfo al trabajar seis episodios en los que solo le pegaron cuatro hits y le hicieron una carrera, no sin antes terminar con once abanicados y dos bases por bolas regaladas.



Naranjeros atacó con par de rayitas en el segundo rollo, la primera de ellas gracias al cuarto doblete de Alex Robles en la campaña que hizo anotar a Norberto Obeso, mientras que Roel Santos se trajo al mismo novato al plato con sencillo.



Para el quinto episodio las cosas se pusieron 3-0 a favor de los sonorenses ahora con sencillo de Yadiel Hernández de nueva cuenta con Robles como el anotador, cerrando la cuenta en el séptimo capítulo con Hernández como el remolcador de una más.



El revés monticular fue para el ex naranjero Édgar Torres (4-3) quien lanzó seis episodios en los que le dieron ocho hits y le anotaron tres carreras, dejando el juego perdido para su relevo.



Fernando Salas se apuntó su cuarto salvamento de la temporada al retirar el noveno episodio en medio de complicaciones pues toleró par de hits que parecían que podrían el riesgo su rescate.