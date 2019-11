No pesa a Vásquez camiseta naranja

HERMOSILLO, Sonora.- A sus tan sólo 20 años de edad, el lanzador de Naranjeros de Hermosillo Saúl Vázquez se siente listo y con la convicción de lucir en su primera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico.



El joven relevista se subió al montículo por primera vez la serie pasada, en contra del equipo de Sultanes de Monterrey, en la que trabajó por espacio de una entrada de blanco.



El serpentinero nacido en Mérida, Yucatán, inició la pretemporada con la escuadra hermosillense, y con el paso de la misma, se ganó un lugar en el róster.



“Me tocó debutar por fin, el tan ansiado momento, por el cual estuve trabajando desde que llegué en el primer día de la pretemporada aquí con Naranjeros de Hermosillo.



“Yo me sentía preparado para ese momento, trabajé toda la temporada, me he mantenido consistente con mi bullpen y creo que llegó la oportunidad y aproveché esa”, señaló.



En su primera campaña dentro del circuito invernal mexicano, le tocó formar parte del equipo más ganador de la región; un escenario de exigencia que no le asusta para nada.



“Es una gran racha, hemos estado trabajando, las prácticas han sido muy consistentes, nos están exigiendo demasiado; pero por lo mismo, porque pesa la camiseta y estamos obligados a ganar”, abundó.

Saúl Vázquez pertenece a la organización de Cachorros de Chicago en Estados Unidos.