Naranjeros a corregir errores: Rodríguez

Los errores que se han cometido en el final del rol regular en cuanto a lanzadores tienen que ser modificados para los playoffs, indicó el relevista de Naranjeros de Hermosillo, Adrián Rodríguez.

Después de que son algunos juegos los que se le han ido al cuerpo de relevistas en específico, el derecho sabe que en postemporada pueden costar más caro.

Yo digo que esta mala racha puede ayudar, porque todavía faltan nueve juegos y todavía podemos salir adelante y llegar a enero con una racha ganadora y llevarnos los playoffs encendidos”, comentó.

Después de las bajas importantes que han atacado el equipo en el aspecto ofensivo, el derecho negó que el cuerpo de lanzadores tenga todavía más presión encima, pues es algo con lo que siempre se tiene que lidiar.

“No se sintió mucho el peso de las lesiones en los pitchers porque la gente que vino de la banca llegó muy bien, en el bullpen seguimos con el mismo rol de pitcheo, seguimos tratando de sacar outs, pensando siempre en el equipo”, indicó.

Después de la racha de dos series perdidas, Adrián comentó que el cuerpo técnico ha enfatizado en no bajar los brazos y no bajar la guardia, pues no se ha acabado la temporada y tratarán de recuperar lo perdido en los últimos nueve juegos.