Motiva al 'Manny' romper más récords

HERMOSILLO, Sonora.- El nombre de José Manuel “Manny” Rodríguez ya tiene un lugar asegurado en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.



En su decimoquinta temporada, el toletero de 37 años podría extender aún más su legado envidiable con el madero.



El infielder de los Charros de Jalisco está a cinco imparables de alcanzar los mil en su paso por la liga, siendo el jugador activo con la mayor cantidad en ese departamento; a cuatro dobletes de los 200 y a cuatro carreras anotadas de las 500 en su trayectoria.



“Hay muchas metas que sí pensé en cumplir en mi carrera, pero jamás pensé en acumular estos números, yo no firmó contrato por tantos hits, llego día a día para competir y ganar y ayudar a mi equipo.



“No lo he pensado. Como no pienso retirarme, no lo he pensado, los números se acumulan, pero uno se prepara cada año para competir al máximo, estar en las mejores condiciones, y como jugador, generar lo más que pueda por mi familia, y ahora hasta el año pasado yo no sabía de todo esto, que te acercas a cifras importantes, y sí motiva más, es emocionante”.



Rodríguez ha ganado en tres de las últimas cinco temporadas el galardón del mejor pelotero de la Liga Mexicana del Pacífico. Se ubica en el decimosexto peldaño en la lista de más cuadrangulares en la historia de la liga, con sus 108.