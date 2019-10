Meneses quiere empezar de cero

HERMOSILLO, Sonora.- En su temporada de regreso a Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, el infielder Joey Meneses afirmó que está en busca de recuperar su mejor nivel dentro del terreno de juego.



El pelotero de 27 años jugó sólo la primera semana en la pasada campaña, antes de firmar con los Búfalos de Orix en el beisbol de Japón; pero la travesía acabó luego de ser suspendido de por vida al dar positivo en un examen antidopaje.



Desde el pasado mes de julio, el nacido en Culiacán estuvo inactivo al quedarse sin equipo y reportó desde temprano a la pretemporada de novena guinda, de cara a la temporada invernal.



Sus números en la liga nipona fueron de cuatro cuadrangulares, 14 remolcadas y 21 imparables en 118 turnos al bat, con un porcentaje de bateo en .206 en 29 juegos.



“Estuve preparándome, los meses que estuve sin jugar estuve preparándome en Mazatlán, y aún no estoy al 100%, por lo mismo que tuve tanto tiempo sin jugar, pero espero tomarlo pronto.



“Sólo estoy pensando en tener un buen año y a ver qué pasa, no tengo nada para el siguiente año, estoy esperando a ver si un equipo de Estados Unidos se interesa en mí otra vez, y si no pues jugar en México”, expresó.



Sobre este incidente en su participación en el beisbol de Japón, el infielder argumentó que sólo tiene en mente dar la vuelta a la página, y espera que su nuevo año con los guindas sea un paso para concretarlo.



“Estoy bien, es algo que pasó y que me dolió bastante, estuve buscando jugar en Estados Unidos o Japón, y se me dio; esto sí me afectó mentalmente, pero ahora debo superarlo, el jugar me ayuda a distraerme en otras cosas”, abundó.