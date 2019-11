Jasson Atondo no apresura su regreso con Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora.- Una distensión en uno de los músculos de la pierna es lo que tiene alejado del diamante al parador en corto de Naranjeros de Hermosillo, Jasson Atondo, quien ha llevado un proceso de recuperación de ya aproximadamente dos semanas.



El actual Novato del Año de la LMP comentó que desde un inicio se le comentó que la rehabilitación sería lenta, por lo que no deja de ser paciente y de esperar hasta el momento que pueda saltar a jugar.



“Fue una distensión con un pequeño derrame de sangre, un desgarro, y por eso no estoy jugando, ya tengo dos semanas sin jugar y he estado en pura rehabilitación.



“Ya me habían dicho qué tanto tiempo podría estar afuera y me mentalicé en no desesperarme y vamos bien en la rehabilitación, fue una primera semana de descanso sin hacer nada y la segunda ha sido de pura terapia de masaje y fortalecimiento y vamos bien”, explicó.



Aunque se espera que para la próxima semana ya sea activado de nueva cuenta, el sinaloense negó que haya algún tipo de miedo por perder su rol protagónico en el equipo, pues a él sólo le interesa que al conjunto le vaya bien.



“Claro que no (hay miedo de perder su titularidad), el equipo está muy fuerte y tiene buenos jugadores, y lo más importante es que el equipo esté bien, y cuando volvamos, vamos a estar a la orden del mánager, de lo que él decida”, indicó.



Si bien los últimos torneos ha sido el dueño de las paradas cortas de Hermosillo, Atondo ha apoyado desde la banca a sus compañeros en estas dos series fuera, situación que no desconoce, pues recordó que en sus primeros años regularmente le tocaba ser suplente y apoyaba desde el inicio hasta el final del juego.