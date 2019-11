Francisco Peguero reporta con Naranjeros; podría tener actividad en próximos días

HERMOSILLO, Sonora.- El actual campeón bat de la Liga Mexicana del Pacífico está de regreso esta temporada con Naranjeros de Hermosillo.



El jardinero dominicano Francisco Peguero defenderá por segundo año el uniforme hermosillense y espera estar en actividad en los próximos días.



Después de ser campeón con el equipo de Acereros de Monclova este verano en la Liga Mexicana de Beisbol, el pelotero llegó a la capital sonorense el pasado sábado para ponerse en forma previo a su debut en la campaña invernal.



“Me siento bien contento de regresar aquí, estoy desde el sábado y me estoy preparando para ya en los próximos días estar con el equipo, todo depende del proceso, de cómo vaya el entrenamiento, entre mejor me prepare más pronto será, puede ser esta semana o la otra”.



Los números del dominicano con Monclova en la LMB fueron de 176 imparables, 31 cuadrangulares, 106 remolcadas y 123 anotadas, para un promedio de bateo de .380 en 115 juegos.



“Me fue bastante bien, fue una super temporada, la mejor que he tenido en mi carrera, en porcentaje, jonrones y remolcadas, me siento bien, lo único que me falta es ajustar el bat.



“Tuve un gran verano, he jugado bastante beisbol, no voy a hacer de más ni de menos, no tengo control de lo que va a pasar, sólo controlo lo que es meterle duro, pero me va a ir bien, porque el trabajo está ahí”.