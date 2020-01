Es Germán Lizárraga el fan número uno de Venados

Mazatlán, Sinaloa.- Con la misma pasión con la que toca el clarinete en la Banda Estrellas de Sinaloa apoya a su equipo en el “Teodoro Mariscal”.



Don Germán Lizárraga acumulan más de 70 años dentro de la música regional mexicana, casi los mismos que tiene como aficionado al rey de los deporte y en especial a los Venados de Mazatlán.



“A mí me gusta el beisbol y yo vengo a ver el beisbol, soy de aquí (Mazatlán) y obviamente le voy a los Venados, pero a donde quiera que voy, voy al beisbol porque desde el momento que vine a Mazatlán, lo primero que me trajeron a conocer fue el estadio”, indicó.

La banda puso el ambiente en el estadio "Teodoro Mariscal".



Para el ex integrante de la Banda El Recodo, lo más importante es estar en el estadio viendo deporte, y no tiene tanta importancia lo que los números digan en la pizarra.



“A mí me gusta ver las jugadas, ver el deporte, si pierde el equipo de todas maneras yo estoy aquí, no importa cómo vaya el score, mucha gente ve que va perdiendo el equipo y se va, pero yo no”, comentó.



Justo atrás del pentágono, y durante más de 25 años, es donde se le podrá ver a don Germán, quien a pesar de que en estos momentos tiene problemas de salud por un accidente sufrido hace unos meses, no deja de ocupar, juego tras juego, su ya tradicional butaca.