"El Cochito" pone toda su experiencia

MAZATLÁN, Sinaloa.- Con la experiencia que le dan dos títulos de la Liga Mexicana del Pacífico, Luis Alfonso Cruz tiene la mente puesta en aportar al equipo con el bat y a la defensa, pero también con consejos a los jóvenes.



El “Cochito” llegó a Naranjeros de Hermosillo para la segunda mitad, y desde su llegada ya ha cubierto varias posiciones, incluso el jardín izquierdo después de la lesión de varios elementos.



“Es un equipo joven, con muchos prospectos y mucho futuro y gracias a Dios que caí en un equipo como éste, me recuerda mucho a mis inicios cuando llegué con Tomateros había muchos jóvenes igual que aquí.



“Ahora es diferente el rol que tengo que llevar y gracias a Dios tengo a una persona que admiré mucho de chiquito y que siempre seguí su carrera como Vinicio Castilla y él me ayuda a poder ayudar a los demás muchachos”, explicó.



Para el utility, el beisbol que ha desarrollado Naranjeros en el playoff es el que los puede llevar a conseguir el objetivo, sobre todo porque no se están queriendo hacer cosas de más.



“Tenemos que estar listos para cualquier situación que nos toque a cada uno de nosotros, no tratar de hacer de más y enfocarse en el juego y concentrarse en lo que se necesita”, comentó.