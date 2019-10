Disponible

HERMOSILLO.- Durante lo que resta del 2019, el lanzador sonorense Fernando Salas sólo tiene un objetivo en su cabeza: Hacer lo mejor posible su trabajo con el equipo de Naranjeros de Hermosillo.

Tras un verano en el que inició con Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol y continuó en Grandes Ligas con Filis de Filadelfia, el pítcher nacido en Huatabampo reportó desde el inicio de temporada por primera vez con la novena naranja desde el 2009.

La campaña anterior con Naranjeros, Salas Buitimea llegó a finales del calendario regular y tuvo participación durante los playoffs.

“Ahorita me siento muy bien, tiré poco. Gracias a Dios terminamos allá en Grandes Ligas con dos meses con Filadelfia, estuvimos un poco de tiempo en verano y fue una muy bonita experiencia.

“Estoy sano, me siento fuerte, siento que todavía me he mantenido en el nivel que siempre he estado, ahorita mismo el pasado es pasado y lo que interesa mucho es el equipo, tratar de empezar la temporada y enfocarnos en ello”, declaró.

En su octava temporada en el circuito invernal mexicano, la quinta con la franela hermosillense, el relevista de 34 años dijo desconocer el rol que tendrá en el equipo que dirige Vinicio Castilla, pero en toda la disposición de estar arriba del montículo.

“Hemos hablado poco, simplemente me preguntó si estaba bien para tirar, porque todavía es temprano. Me estuve preparando todo el mes de septiembre con Filadelfia en Florida, por si pasaba algo, vengo bien y yo me ajusto a él (Vinicio Castilla)”, expuso.