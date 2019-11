Disfruta Samayoa labor de abridor con Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora.- Un mejor rendimiento y un aguante superior fue la diferencia que José Humberto Samayoa encontró entre la primera y la segunda apertura que tuvo con Naranjeros de Hermosillo.



El hermosillense debutó en la temporada el pasado 6 de noviembre, y en cinco entradas le anotaron dos carreras, mientras que el martes —ante Charros de Jalisco— no le llegaron al plato en cinco entradas y dos tercios.



“Me sentí muy bien físicamente y fuerte, a pesar de que fue mi segunda salida, ya me siento como si estuviera lanzando más en ritmo, a diferencia de la primera, me sentí con más estamina y pude lanzar un poco más”, señaló.



Aceptó que siempre es necesario descansar, y por eso se tomó unos días después de quedar subcampeón en la Liga Mexicana de Verano, pero considera que el no dejar pasar tanto tiempo también le ayudó a llegar con mejor nivel al invierno.



“Siempre es necesario el descanso, y fue parte importante de mi preparación antes de venir para acá, tomarme unos días de descanso, no mucho, alrededor de siete u ocho días, para darle de nuevo y empezar a trabajar para ser abridor desde un principio”, mencionó.



Aunque en anteriores años ya ha conocido el papel de abridor, en esta ocasión tomó ese rol desde su llegada al equipo, situación que, según dijo, lejos de ponerle una presión extra lo hace sentir cómodo.



Hasta antes de este año, José Humberto Samayoa acumulaba un total de 22 aperturas, la primera de ellas fue en la campaña 2016-2017.