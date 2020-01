Desea Reyes aprender en LMP

Un reto del que podrá aprender en todo sentido, es como el lanzador dominicano Jesús Reyes afrontará su paso por el equipo de Naranjeros de Hermosillo durante los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

Esta será la primera participación del relevista en el circuito invernal mexicano, mismo al que llega después de tener actividad en la Liga Dominicana con el equipo de Gigantes del Cibao, donde dejó récord de 3-0 en 20 entradas con dos tercios, con 17 ponches y una efectividad de 3.48 en 17 juegos.

El quisqueyano logró debutar en Grandes Ligas en 2018 con el equipo de Rojos de Cincinnati, lanzando en cinco juegos con esa organización.

En esta, mi primera vez ya jugando en México, me siento bien, me siento orgulloso, este equipo me ha dado la oportunidad, me ha abierto la posibilidad de jugar aquí, me siento bien con lo que viene.