Cómodo en la rotación

La mejor versión de Jorge Luis Castillo en el montículo se deberá ver como abridor, aseguró ayer el propio lanzador de Naranjeros de Hermosillo.



Desde el mes de noviembre, el zurdo de 38 años de edad se ganó la confianza del mánager Vinicio Castilla para ocupar uno de los cinco puestos en la rotación abridora.



En cuatro aperturas en lo que va de la temporada, el serpentinero tiene marca de 2-1, en las cuales se ha mantenido al menos cuatro entradas en el centro del diamante y su mayor duración ha sido de seis, con una efectividad de 1.80.

“Sinceramente, siempre me he sentido mejor abriendo juegos; creo que ya son algunos años que me he mantenido en ese rol y me siento más cómodo, en el aspecto de que tengo mejor preparación en esos cuatro días que no estoy en la loma.



“Ahora para a mí, tenemos que trabajar más a conciencia. Gracias a Dios me ha estado yendo bien abriendo juegos con el equipo en lo que del año y ojalá sea así en lo que viene”.



Castillo inició la campaña en el bullpen hermosillense, y aseguró que en caso de que tenga que regresar a ese rol, está completamente dispuesto a hacerlo, siempre en beneficio del equipo.



“En el momento en el que el mánager Vinicio Castilla lo requiera, que me diga que ocupa gente en el bullpen, estoy consciente de que no hay gente zurda en el bullpen, y si el equipo lo requiere, yo con todo gusto lo hago”.