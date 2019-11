Cerca Castillo de volver a rotación

Aunque todavía no está 100% recuperado de su lesión en la ingle, Jorge Luis Castillo confía en que se recuperará totalmente para tomar un lugar en la rotación de Naranjeros de Hermosillo en el inicio de la segunda vuelta de la temporada.



Vinicio Castilla adelantó el martes que Castillo sería el que tomaría el lugar de abridor que dejaría vacante el estadounidense Mike Kickham, situación para la que el sinaloense se siente confiado y seguro de poderlo hacer de buena manera.



“Todavía no estamos al cien y me acabo de enterar que me tienen programado para cubrir el lugar de Kickham, que se va, y bueno, tengo toda la semana para prepararme. Ayer tiramos un bullpen en una intensidad de un 60-70%.



“Tengo estos días para ponerme al cien y primero que nada no me quiero forzar, que no me entre presión por apurarme. Esperemos que evolucione bien el micro desgarre”, explicó.



Aún sin permitir carrera en las apariciones que ha tenido en la campaña, Castillo aceptó que desde que llegó a la organización ha sentido mucha comodidad tanto dentro como fuera del terreno de juego y eso se ha reflejado en sus actuaciones.



“Desde el año pasado me siento muy, muy a gusto. Yo siempre lo dije, desde que empecé a jugar beisbol tenía el sueño de jugar en una organización seria, de experiencia, de muchas estrellas y buenos jugadores, siempre era como medir mi nivel y ponerme al tú por tú”, aseguró.



Al igual que esta campaña, el año anterior también tuvo una complicación en la ingle que lo alejó varias semanas del róster de activos, sin embargo, no ha dejado que eso lo afecte mentalmente, pues confía mucho en la experiencia que ha logrado en tantos años dentro del beisbol profesional.