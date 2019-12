Bustamante vive su sueño

El 2019 termina como si hubiera sido un sueño para el lanzador de los Mayos de Navojoa, Carlos Bustamante.



El relevista sonorense vive la realidad de haber obtenido el pase a los Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana en el pasado Premier 12, y tras conseguir el título con Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol.



Como premio extra, el serpentinero de 25 años de edad terminó ayer su participación con La Tribu en la Liga Mexicana del Pacífico, porque firmará un contrato para reportar a un mini campamento con Filis de Filadelfia en el mes de febrero.



“Un año lleno de bendiciones, un año redondo para mí. Dios me ha bendecido mucho este año y creo que es gracias al trabajo, a la dedicación, al esfuerzo diario.



“Este año me propuse a seguir trabajando más fuerte, y con todo lo conseguido, ha rendido frutos y hemos hecho muchas cosas buenas”.



Respecto a su llamado con la organización de Grandes Ligas, que podría colocarlo en sucursales a partir de ese mes, el nacido en Navojoa se compromete el reto y tomar una nueva oportunidad en su carrera.



“Hay buena oportunidad para mí en este equipo, va a ser entrenamiento de Ligas Menores y teniendo a Juan Gabriel Castro como un coach más en la organización.



“Viene ahora Filis y me da esta oportunidad. Es un reto que para mí, ya lo debería de haber tomado antes y hay que seguir por la misma línea de trabajo”.