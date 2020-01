Atondo busca tomar ritmo

Mazatlán, Sinaloa.- Fue el pasado 5 de diciembre cuando Jasson Atondo tuvo su último juego en temporada regular y después una lesión le impidió seguir en la grama, hoy, está completamente listo para encarar los playoffs, donde ya hizo su aparición.



El utility de Naranjeros de Hermosillo, quien también había tenido su última actuación contra Venados de Mazatlán, destacó que tuvo una recuperación completa y tratará de tomar ritmo rápidamente.



“En estos instantes de la temporada, que ya son playoffs yo creo que ya todo jugador está en su punto máximo y que tiene que dar todo en el terreno de juego. Por mi parte voy a dar siempre el 100% para ayudar al equipo.



“Tuve poco tiempo entrenando, como dos semanas nada más (en su recuperación) y fue una semana nada más bateando, pero me siento bien, me siento motivado y creo que juego por juego voy a ir tomando el ritmo”, aseguró.



El novato del año de la campaña anterior conoce a la mayoría del equipo que enfrenta en estos momentos, pues el año pasado estuvo como refuerzo, por lo que sabe que es un equipo fuerte.



“Me tocó venir de refuerzo en semifinales y este es un equipo que siempre está luchando, que no se deja, un equipo muy difícil y más aquí en su estadio, se vuelven muy fuertes”, declaró.