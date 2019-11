Ajustes de Yadiel dan resultado

HERMOSILLO, Sonora.- Hacer los ajustes necesarios y llegar en ritmo es la clave para que el cubano Yadiel Hernández sea actualmente el mejor bateador de Naranjeros de Hermosillo, y uno de los más destacados del circuito.



El jardinero que pertenece a Nacionales de Washington aseguró que siempre llega con actitud positiva a los lugares en los que juega, pero también tiene qué ver el trabajo de adaptación que se hace en la caja de bateo.



“Yo en realidad siempre vengo con la mente positiva a cualquier lugar que voy, a hacer mi trabajo, para sentirme bien yo mismo, pero este invierno para mí ha sido diferente a los demás, vine más preparado, porque me quedé trabajando en Washington en las reservas por si algo pasaba en el equipo grande.



“Obviamente el cambio de liga es notorio, pero uno hace ajustes, pero si vienes preparado los ajustes son menos, y es lo que está pasando, que hice pequeños ajustes, no fue algo tan grande”, indicó.



Aceptó que una de las cosas que más le ha costado descifrar, como la mayoría de los extranjeros que vienen al invierno mexicano, es la cantidad y la calidad del pitcheo rompiente que aquí se utiliza.



“La diferencia entre lo que estaba acostumbrado y aquí en la liga es que hay demasiado rompiente, a veces pasan tres turnos en los que no ves una recta, eso es lo que yo noté, que allá en otras ligas casi siempre vas a ver una recta, acá pasa un turno o dos turnos sin ver una, y tienes que hacer ajustes en eso”, aceptó.



Hasta antes del segundo juego de Naranjeros contra Charros, Yadiel Hernández bateaba para .345, con 30 hits y 16 producidas.