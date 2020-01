Agradece Vargas la confianza en él

MAZATLÁN, SINALOA.- Agradecido por la oportunidad de abrir en el cuarto juego de la serie, César Vargas está consciente de que tiene que corresponder a Naranjeros de Hermosillo en la serie de playoffs.



Si bien sabe que su temporada regular no fue la mejor de todas, tiene confianza en que el cierre que tuvo sea una señal de que viene de menos a más.



“Darle las gracias primero a Vinny (Castilla) por esa confianza, sé que ha sido una temporada de altibajos en la que hemos batallado un poco, pero creo que al final he encontrado un punto clave en mi mecánica y en mi confianza”, explicó.



El poblano ex ligamayorista comentó que, como se lo había planteado casi al final de la campaña, una de las situaciones que va a modificar para la postemporada será el ser más agresivo con los pitcheos.



“Es lo que trabajé en Mochis como relevo y como en mi última apertura ante Obregón, creo que me dio bastantes buenos resultados y voy a seguir con eso”, indicó.



En lo que va de la serie ante Venados, señaló que ha visto bien a sus compañeros y está seguro que seguirán respondiendo, porque aunque se enfrenta el segundo contra el séptimo del standing, no hay rivales pequeños.



César Vargas tuvo 13 aperturas en temporada regular, en las que cosechó marca de 2-4 con 4.86 de porcentaje de carreras limpias admitidas.