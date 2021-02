Impactante nevada cubre la Acrópolis en Atenas

GRECIA.-El temporal de frío y nieve Medea continúa azotando este martes buena parte de Grecia y además de dejar las primeras dos víctimas mortales, ha obligado a cancelar en la región capitalina de Atica la vacunación contra la covid programada para hoy.



Un pastor de 56 años murió en la isla de Creta al quedar atrapado por la nieve cuando intentaba acercarse hasta su rebaño de ovejas.



La nieve impidió un rescate rápido y cuando los bomberos y una ambulancia llegaron al lugar donde se encontraba, ya había fallecido.



Otro hombre, de 80 años, murió en su casa en una aldea alejada en la isla de Eubea, donde algunos municipios llevan tres días sin suministro eléctrico y agua corriente.



Ha habido cortes de luz además en una quincena de municipios en la región capitalina.



Protección Civil pidió a primeras horas de la mañana a todos los trabajadores en Atica que, a ser posible, evitaran salir de casa antes de las diez de la mañana.



En Atenas, prácticamente todo el tráfico vial quedó colapsado y los bomberos no han parado de atender llamadas de conductores, cuyos vehículos quedaron atrapados en la nieve por no llevar cadenas.



El uso de cadenas es obligatorio en prácticamente todos los suburbios de la capital e incluso en algunas zonas del centro.



SUSPENDIDA LA VACUNACION



Un primer aviso de que la campaña de vacunación se retrasaría hasta las 10.30 de la mañana (08.30 GMT) tuvo que actualizarse y finalmente se suspendió durante todo el martes, algo que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis quería evitar a toda costa.



En previsión del temporal, Protección Civil había organizado un dispositivo especial que preveía la actividad reforzada de las máquinas quitanieves en torno a los centros de salud y, en caso de necesidad, incluso el traslado de pacientes hasta los puntos de vacunación.



Sin embargo, esta operación especial se había previsto solo para las zonas rurales y no se preveía necesaria para la capital.



Tras una reunión de urgencia con la cúpula de Protección Civil y de los servicios meteorológicos, Mitsotakis pidió paciencia a la ciudadanía y aseguró que todas vacunas serán reprogramadas "lo antes posible".



COLAPSO DEL TRAFICO



Las fuertes nevadas en Atenas obligaron a suspender el tráfico de trenes, tranvías, metro y autobuses y muchos vuelos tuvieron que ser cancelados.



Los problemas persisten además en el tráfico marítimo, debido a los fuertes vientos que soplan especialmente en el mar Egeo con rachas que superan los cien kilómetros por hora. Por ese motivo, se ha suspendido todas las rutas desde los tres puertos que rodean la capital helena.



En el centro de Atenas el peso de la nieve ha llegado a provocar la caída de muchos árboles pequeños o resecos.



Medea es el peor temporal de nieve que vive Grecia desde hace más de una década, no solo por la cantidad caída sino por las temperaturas gélidas que han alcanzado los 22 grados bajo cero en algunas zonas montañosas del norte.



Mientras que en el norte y centro del país los fenómenos se han ido debilitando, Medea seguirá castigando hoy el mar Egeo, y las nevadas llegarán hasta las islas Cícladas, así como algunas zonas montañosas de la isla de Creta.



En el norte del país persistirán las heladas, pero no las nevadas, y los meteorólogos prevén que la situación comience a mejorar a partir del miércoles.