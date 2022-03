Yulia Tarasevich: Modelo rusa se operó para verse más joven y ahora no puede mover sus ojos ni cara

MOSCÚ, Rusia.- Yulia Tarsevich, modelo rusa, se operó para verse más joven, pero ahora no puede mover sus ojos, ni cara.

Gastó en rublos (moneda rusa) lo equivalente a más de 100 mil pesos en una cirugía estética que le terminó deformando la cara, arruinando "su vida y carrera", según declaró.

Yulia es una modelo y ex reina de belleza de Rusia que tuvo serias consecuencias luego de intentar rejuvenecer su rostro con un proceso quirúrgico estético.

La cirugía fallida de la modelo ruso le trajo graves problemas en sus nervios faciales.

Te puede interesar: Joven gasta más de 700 mil pesos en cirugías estéticas para verse 'perfecto'

Yulia Tarasevich, modelo rusa, quería verse más joven

A sus 43 años, Yulia Tarasevich quería verse más joven y se sometió a una cirugía estética que le causó daños nerviosos irreversibles.

"Me realicé un estiramiento facial, una corrección en los párpados y una mini liposucción”, cuenta la modelo rusa.

Yulia Tarasevich, modelo rusa, sufre deformaciones en su rostro tras "cirugía rejuvenecedora".

La modelo compartió en sus redes sociales su horrible experiencia, a pesar de que se realizó estudios médicos para garantizar un buen estado de salud antes de la operación.

La modelo rusa ya no puede mover sus ojos, ni cara

En 2020, Yulia se convirtió en finalista de "Miss Russia International", pero una año después dijo no sentirse conforme con su rostro, pues creía que "estaba envejeciendo", por ello pagó 100 mil pesos por una cirugía.

Lamentablemente esto provocó que ahora no pueda mover sus ojos, ni gesticular. No puede mover su labio superior y planea demandar a los médicos encargados de la operación, que le señalaron que padecía raro problema génetivo al que atribuyen ese resultado adverso.

"Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido, mis ojos no se cierran y no puedo sonreír”, señala arrepentida.