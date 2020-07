LONDRES.- La exposición virtual "XXI" de la galería HOFA, reúne a tres de los grandes artistas contemporáneos de los últimos años.

Debido al cierre temporal de galerías y museos en el mundo, “XXI” surgió como una exposición virtual para reunir a grandes artistas contemporáneos, como Jeff Koons, Damien Hirst y Banksy.

La galería HOFA en Londres se unió con ARTCELS, una plataforma digital de inversiones en arte, para crear una experiencia virtual tridimensional en alta definición, que acercara al público a las obras más importantes de algunos artistas contemporáneos más influyentes de los últimos años.

Por ello, te contamos todo lo que debes saber sobre “XXI”, la exposición virtual de Jeff Koons, Damien Hirst y Banksy.

¿Qué es la galería HOFA?

Ubicada en Londres, la galería HOFA (The House of Fine Art) es uno de los recintos de arte contemporáneo más importantes del mundo, ya que alberga obras de algunos de los artistas de este estilo más influyentes de los últimos años.

Dado el cierre de museos y galerías en el mundo debido a la pandemia del Coronavirus, la galería HOFA se unió con ARTCELS, una plataforma digital de inversiones en arte, para crear una nueva experiencia virtual que reuniera a algunos de los artistas contemporáneos más famosos: Jeff Koons, Damien Hirst y Bansky.

Exposición “XXI”

La exposición virtual “XXI” de Jeff Koons, Damien Hirst y Bansky ha sido un éxito en la plataforma de la galería HOFA, al ser la primera vez que una experiencia virtual reúne a estos artistas de gran renombre.

Las piezas que se muestran son realmente interesantes, desde los esténciles de Bansky hasta algunas de las piezas más icónicas de Koons como “Rabbit”, obras de Hirst, Kaws y George Condo.

El software de esta exposición permite al público adentrarse en la galería HOFA, recorrer los pasillos y salas para admirar las obras de grandes artistas en alta definición, gracias a las últimas tecnologías de captura y renderizado.

Asimismo, esta experiencia virtual se convirtió en la primera exposición de arte contemporáneo basada en activos del mundo, es decir, que los espectadores pueden invertir directamente en las obras de arte, adquiriendo acciones fraccionarias.

El legado de Jeff Koons, Damien Hirst y Bansky

Aunque la exposición “XXI” incluye obras de distintos artistas contemporáneos, los más destacados son Jeff Koons, Damien Hirst y Bansky.

Jeff Koons es un artista estadounidense, cuyas obras se centran en el arte conceptual, minimalista y pop. Es uno de los autores vivos más cotizados y polémicos, ya que muchos críticos lo denominan el principal artista kitsch. Puppy en la entrada del Museo Guggenheim Bilbao, Hanging Heart y Balloon Flower son algunas de sus obras más famosas.

Por otro lado, Damien Hirst es un artista originario de Bristol, Reino Unido, el cual destacó desde joven en las materias de arte. Practica distintas disciplinas como escultura, pintura y dibujo, y es famoso por sus “spin paintings”. El principal tema de sus obras es la muerte, por lo que sus piezas suelen captar la atención de los grandes críticos. Es autor de A thousand years y The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.

Y en cuanto a Banksy, se conoce muy poco sobre su vida, salvo que es inglés, ya que este artista ha ocultado su identidad por años. Sin embargo, Banksy es reconocido como el artista **más representativo del street art* en la actualidad. Algunas de sus obras más famosas son Girl with balloon, Napalm y Love is in the air.*

¿Cómo visitar la exposición?

Si eres amante del arte contemporáneo, no te puedes perder la exposición virtual “XXI” de Jeff Koons, Damien Hirst y Banksy y ser parte de esta experiencia tridimensional.

Para hacerlo, debes ingresar a la página oficial de la galería HOFA, entrar al post de la exposición “XXI” e introducir tu correo electrónico. De esta manera, el sistema de HOFA te enviará un mail para acceder a la exposición.

Puedes hacerlo en thehouseoffineart.com.