¿Viajarás con un bebé? Principales consejos para volar

Ciudad de México.- Los padres y cuidadores que van a reservar vuelos este año disponen de una serie de consejos para viajar con sus bebés.

Expertos han reunido una serie de medidas para facilitar los viajes con los más pequeños, que incluyen desde llevar el doble de lo necesario para el bebé hasta reservar con antelación los traslados al aeropuerto.

Volar puede ser agobiante en general. Hay muchas cosas que preparar, como boletos, pasaportes, tarjetas de embarque, etc. Y viajar con un bebé requiere mucha más preparación y llevar más equipaje.

Experiencia de viaje más agradable

Llevar pañales de sobra o invertir en una mochila portabebés puede hacer que tu experiencia de viaje sea mucho más agradable.

“Viajar con un bebé puede ser desalentador, hay muchas cosas en las que pensar y solo esperas que tu bebé disfrute de un vuelo seguro y cómodo.

Tenemos una lista de aspectos que los padres deben tener en cuenta antes de viajar con un bebé este año, desde vestir a sus pequeños con comodidad hasta asegurarse de que los traslados al aeropuerto se reservan con antelación.

Lo más importante es mantener la calma y tener paciencia con uno mismo y con el bebé. Viajar con un bebé no es fácil y no pasa nada si te sientes abrumado/a, así que no tengas reparo en pedir ayuda a un auxiliar de vuelo de confianza si lo necesitas”, indicó un representante de StressFreeCarRental.com.

Estos son los siete mejores consejos:

Ir al baño del aeropuerto antes de embarcar

Es recomendable subir al avión con el pañal del bebé recién cambiado, por lo que es una buena idea dirigirse al baño del aeropuerto antes de ir a la puerta de embarque. Estos baños son mucho más espaciosos y están mejor equipados que los del avión.

Llevar el doble de lo que necesita el bebé

Nunca subestimes la cantidad de cosas necesarias para el bebé en un vuelo, sobre todo si se trata de un trayecto largo. Lleva en el avión el doble de leche de fórmula, biberones, comida para bebés y aperitivos de lo que crees que vas a necesitar. Si tu avión sufre un gran retraso o se cancela, lo agradecerás.

Vestir con capas cómodas

Si es la primera vez que tu bebé viaja en avión, puede que quieras ponerle ropa bonita, pero piensa primero en la comodidad y la eficiencia. Es importante que tu bebé esté lo más cómodo/a posible para evitar cualquier tipo de molestia, y asegúrate de que su ropa sea fácil de cambiar.

Portabebés

Gestionar el equipaje, la comida, los datos de la puerta de embarque, los billetes y la comida es bastante complicado cuando se viaja, por lo que vale la pena llevar una mochila portabebés y llevar así a tu bebé durante el tiempo que estés en el aeropuerto.

Bolsas de plástico herméticas

Tener un bebé puede hacer que seamos desordenados y no hay una gran cantidad de espacio en el avión. Merece la pena llevar bolsas de plástico herméticas para poder limpiar y deshacerse fácilmente de cualquier residuo causado por tu bebé en lugar de esperar a que el personal de servicio se acerque a recoger la basura. Será más fácil de gestionar y tus compañeros de viaje también lo agradecerán.

Planificar los traslados al y desde el aeropuerto con antelación

Asegúrate de reservar con antelación los traslados de ida y vuelta al aeropuerto y especifica que vas a viajar con un bebé. De este modo, no tendrás que dar vueltas en el aeropuerto esperando el transporte con tu pequeño/a y tu viaje podrá ser tranquilo y rápido.

Ten paciencia contigo mismo/a

Volar con bebés no es fácil, trata de no estresarte, mantén la calma y ten paciencia contigo y con tu pequeño/a. Suele haber auxiliares de vuelo amables que harán todo lo posible para que tu vuelo transcurra sin problemas.

*Fuente: StressFreeCarRental.com