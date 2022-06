Viaja ligero con una maleta de cabina

Ciudad de México.Por donde lo veas, viajar con una maleta de cabina es una ventaja a la hora de emprender una nueva aventura. La gran incógnita está en, ¿cómo hago para que todas mis cosas quepan en ella? No te asustes, viajar sin maleta documentada no significa que no puedas llevar todo tu equipaje durante tu viaje.

Ponte cómodo y toma nota, porque te compartimos cuatro puntos que debes tomar en cuenta para que seas un experto en el arte de viajar con una maleta de cabina. Aprende, practica, disfruta y viaja…

Te puede interesar: Estos son los destinos de viaje más populares del mundo

Lo primero que debes hacer es dividir tu maleta en 3 partes a contemplar: Ropa y calzado, artículos de cuidado personal y electrónica.

Los cuatro básicos para tu equipaje

1) Ropa y calzado: Planea tus outfits, si eres de quienes llevan el famoso “por si acaso”, no lo hagas, al final acabas utilizando una cuarta parte de todo lo que llevaste. Elige básicos, ropa versátil y fácil de combinar entre sí, por ejemplo unos jeans y varias playeras, así mismo para optimizar el espacio enrolla la ropa, de esta forma también se arruga menos.

Guarda tus zapatos (máximo dos que combinen con todo) en una bolsa de tela, evitarás así que se ensucie el interior de tu maleta y en caso de que requieras acomodar piezas pequeñas como ropa interior o calcetines, los puedes guardar dentro de ellos.

Te puede interesar: Autobús con realidad virtual que te muestra la antigua Roma

NOTA: Acomoda las piezas más pesadas a la izquierda de tu maleta (en la parte de las ruedas), esto permitirá que al ponerla de pie, ésta sea estable y no se estropeen los objetos delicados.

2) Artículos de cuidado personal: Visualiza las actividades que vas a realizar e identifica todo lo que puedes necesitar, considerando tus artículos de cuidado personal y tu protector solar, así como un pequeño botiquín, todo en presentación de viaje. Tampoco te estreses por cargar el tocador completo, recuerda que en caso de que olvides algo, seguramente podrás comprar algún sustituto en tu destino.

No olvides tomar en cuenta los artículos prohibidos: Líquidos que superen los 100 mililitros, objetos cortantes y/o punzantes, productos de aerosol, encendedores, entre otros.

Te puede interesar: Consejos para mantener la calma en caso de accidente

3) Electrónicos: Deja a la mano los dispositivos que te ayudarán a disfrutar tu viaje, desde la tablet cargada con juegos, series y libros, una cámara si eres fan de la fotografía más profesional, así como los cargadores de estos. Lo recomendable es tener un estuche que te permita guardarlos y manejarlos con facilidad, principalmente para las inspecciones en aeropuertos.

Ojo con las baterías externas, actualmente existen restricciones para la transportación de baterías de litio, así que te recomendamos revisar la política de tu aerolínea respecto a este punto.

4) Elección de maleta: Un aspecto no menos primordial es la elección de la maleta. Busca maletas que no pesen mucho por ellas mismas, que sean resistentes, funcionales y quepan perfectamente en la cabina del avión. Es importante que cuenten con las medidas estándares de la mayoría de aerolíneas internacionales para que no tengas necesidad de documentarla.

Te puede interesar: Londres: Pasajeros tuvieron que volar sin su equipaje tras mal funcionamiento en aeropuerto

Viajar es un estilo de vida, es conocer y conocerse, escapar, explorar, reinventarse… Y para viajar, no hay mejor compañero que el que convierte la experiencia en algo inolvidable, que te siga el ritmo y te dé seguridad.

*Fuente: Mappa