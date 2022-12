Vacunas cubanas Abdala y Soberana contra el COVID: Los limitados datos disponibles sugieren que son altamente efectivas

El mundo occidental ha escrito mucho sobre sus vacunas COVID de alto perfil: los productos de ARNm de Pfizer y Moderna, las inyecciones con vectores virales de AstraZeneca y Johnson & Johnson, y las que recién están surgiendo, como la vacuna basada en proteínas de Novavax. Muchos países confían en ellos para su protección.

Pero no Cuba. Ha estado trabajando en silencio en sus propias vacunas, inmunizando a su población y vendiendo dosis en el extranjero.

Los esfuerzos de vacunas de Cuba han mantenido un perfil relativamente bajo en Occidente hasta la fecha. La política bien puede ser una razón. El embargo estadounidense contra Cuba que comenzó en la guerra fría sigue vigente y las tensiones entre los países siguen siendo altas.

Pero para aquellos familiarizados con Cuba, el desarrollo de su vacuna contra el COVID no debería sorprender: el país tiene una larga historia de fabricación de sus propias vacunas y medicamentos. Tampoco debería sorprender que dos de sus vacunas COVID, Abdala y Soberana 02, parecen haber funcionado muy bien en los ensayos. Así es como funcionan.

Abdala es una vacuna de subunidad de proteína, que es un diseño bien establecido. La vacuna contra la hepatitis B y la vacuna Novavax COVID utilizan este enfoque. Estas vacunas funcionan al administrar solo una parte del virus contra el que están dirigidas; en el caso de Abdala, fragmentos de las proteínas de punta del coronavirus, que cubren su exterior.

Las proteínas utilizadas en la vacuna no se toman directamente del coronavirus. En cambio, se cultivan en células de una levadura (Pichia pastoris) que han sido diseñadas especialmente.

Por sí solas, las porciones de proteína espiga son inofensivas. Pero cuando el sistema inmunológico los encuentra, todavía se entrena para reconocerlos y destruirlos. Si luego se encuentra el coronavirus completo en el futuro, el cuerpo atacará estas partes externas del virus y lo destruirá rápidamente. Abdala se administra en tres dosis.

La otra vacuna cubana contra la COVID, Soberana 02, utiliza un diseño “conjugado”, similar a las vacunas contra la meningitis o la fiebre tifoidea. Contiene una parte diferente de la proteína espiga de Abdala y genera una respuesta inmunitaria uniéndola (conjugando) a un extracto inofensivo de la toxina tetánica. Cuando el cuerpo los encuentra vinculados entre sí, lanza una respuesta inmune más fuerte de lo que lo haría solo.

Soberana 02 se produce en células de ovario de hámster, un proceso que puede ser lento y que puede restringir la fabricación a gran escala.

Originalmente, se administraba en dos dosis, pero más tarde los investigadores identificaron que una tercera dosis sería beneficiosa. Esta dosis de refuerzo contiene solo las partes de proteína de pico, sin la toxina tetánica, y se conoce como "Soberana Plus".

¿Qué tan efectivos son?

Ambas vacunas han sido aprobadas por el regulador cubano, aunque comenzaron a implementarse en mayo del 2021, antes de que se otorgara la autorización, en respuesta a un aumento de casos. Ha habido preocupaciones acerca de la falta de información sobre su seguridad y eficacia.

El 1 de noviembre de 2021, finalmente se publicó una preimpresión (investigación aún pendiente de revisión) de un ensayo de fase 3 de Soberana que incluyó a 44 031 participantes. Los resultados sugieren que dos dosis de Soberana 02 con un refuerzo de Soberana Plus juntos son 92% protectores contra el COVID sintomático. El preprint señala que durante el ensayo, lo más probable es que la vacuna se probara contra beta o delta, dos variantes del coronavirus que otras vacunas han encontrado más difíciles de controlar.

Antes de esto, en septiembre se publicó un estudio de fase 1 de dar Soberana Plus a personas que ya habían tenido COVID. Esto estaba probando los efectos de Soberana Plus como refuerzo de la inmunidad natural en lugar de la inducida por vacunas. No mostró problemas de seguridad y estimuló una buena respuesta inmunológica cuando se usó de esta manera, aunque el estudio fue pequeño e involucró solo a 30 participantes.

Para Abdala, los únicos datos disponibles del ensayo de fase 3 fueron emitidos por comunicados de prensa cubanos en junio y julio de 2021. Según los informes, el programa de tres dosis también protege en un 92% contra el COVID sintomático y supuestamente protege completamente contra la enfermedad grave y la muerte.

Esto generó un gran entusiasmo dentro de Cuba. Sin embargo, desde entonces se ha puesto a disposición del público poca información adicional.

Ilustrativa. Mexico dio luz verde a la vacuna Abdala, elaborada en Cuba.

Alrededor del 90% de los 11 millones de habitantes de Cuba han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID, y el 82% se considera completamente vacunado, y parece que Cuba está vacunando a niños desde los dos años. Se han utilizado tanto Abdala como Soberana, y alrededor de 8 millones de personas recibieron tres dosis de Abdala.

Luego de un gran aumento en los casos en agosto de 2021, cuando la cobertura de vacunas del país aún era relativamente baja, las nuevas infecciones en Cuba desde entonces han disminuido considerablemente y siguen siendo bajas. Sin estudios adecuados, es difícil medir cuánto de esto se debe a las vacunas, pero la supresión del virus coincidiendo con el país alcanzando una alta cobertura de vacunación es una señal positiva.

¿A quién le vendría bien una vacuna cubana?

Dada la difícil relación entre Cuba y EU, el mercado de las vacunas de Cuba probablemente serán sus aliados políticos. Se informa que Vietnam y Venezuela han recibido dosis de Abdala, Nicaragua ha dado autorización de emergencia a ambas vacunas y se han enviado dosis previamente a Irán para su uso en ensayos clínicos. México ya aplica estas vacunas.

Cuba ha presentado ambos ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su aprobación, lo que mejoraría la probabilidad de que sean utilizados en el extranjero. Si hay algún plan para incluirlos en la iniciativa de intercambio de vacunas Covax, entonces la aprobación de la OMS es imprescindible.

Mientras haya un acceso desigual a las vacunas, la pandemia continuará, y también el riesgo de que surjan nuevas variantes.

Dado que la mayoría de los países más ricos no están en la cola para Abdala o Soberana 02, es muy posible que en el futuro, partes de América del Sur, Asia y África, donde la cobertura de vacunas es particularmente baja, puedan ver las vacunas cubanas en muchos brazos.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Michael Head, investigador sénior en Salud Global de la Universidad de Southampton.