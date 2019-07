VIDEO: Por Beyoncé, Meghan Markle rompe el protocolo real

MÉXICO.- Meghan Markle impuso su punto de vista desde que llegó a la realeza británica cuando se convirtió en esposa del príncipe Harry.

Sus normas y su propia manera de actuar, a pesar de la lista de reglas que la monarquía impone a todos sus integrantes.

Meghan Markle se caracteriza por ser sociable, tal y como lo dejó ver durante el estreno de “El Rey León.

Al estreno asistieron los protagonistas de la cinta, así como invitados especiales, entre ellos Harry y Meghan.

Beyoncé, quien hace la voz de Nala, tuvo un emotivo encuentro con la exactriz. No solo se saludaron formalmente sino que Meg abrazó a la cantante, lo que causó euforia en los fanáticos por el contacto de dos “reinas”.

Justo ese gesto fue lo que los expertos consideran que va contra el protocolo real, por lo que ella de nuevo lo pasó por alto.

"Los expertos en etiqueta aconsejan no tocar a los miembros de la familia real, especialmente durante la primera interacción", reseñó el portal The Cheat Sheet.

Según personas cercanas a ellos, esa fue la conversación que sostuvieron los cuatro (Meg, Harry, Beyoncé, Jay-Z).

"Your baby is so beautiful" ("Tu bebé es tan precioso"), se puede entender que le dice la artista a la duquesa antes de que el rapero le dé la enhorabuena.

El príncipe igualmente abraza y da dos besos a la cantante y ofrece un apretón de manos al músico antes de involucrarse en la conversación que ya estaban manteniendo sobre sus hijos.

"No están aquí, se han quedado en casa. No pueden venir a todos los viajes que hacemos, pero les hubiera encantado", fue la excusa que pusieron los Carter cuando Harry les preguntó por los gemelos.

Luego el empresario y rapero Jay-Z les dio un consejo a los primerizos padres de la realeza británica: "Intenten encontrar siempre algo de tiempo para ustedes".

En la página oficial de la monarquía, un código de comportamiento describe que cualquier persona que se encuentre con la Reina debe "observar las formas tradicionales", lo que significa que una reverencia sería apropiada.

Cabe señalar que la duquesa está considerablemente más abajo en comparación con la reina Elizabeth. No se espera que nadie se incline o le haga una reverencia, incluso si le respetan su título.

Incluso a la reina se la ha visto abrazando a ciertas personas, aunque siempre causa un poco de revuelo cuando sucede.

Recordemos cuando Michelle Obama fue criticada por abrazar a la reina en 2009.

Después del encuentro, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró que no hay reglas formales que digan que no se puede tocar a los miembros de la familia real.