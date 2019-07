Con la intención de crear nuevas audiencias y fomentar una sociedad más diversa y abierta, la Secretaría de Cultura Jalisco, el British Council y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han presentado el encuentro "Trazando posibilidades" para artistas con alguna discapacidad.



A través de un comunicado se informó que dicha plataforma se llevará a cabo en Guadalajara el 6, 7 y 8 de diciembre, en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad (3 de diciembre).



"Trazando posibilidades" contará con actividades, especialmente mesas de trabajo relacionadas con arte y discapacidad, para la consolidación de planes para la comunidad de creadores de Jalisco y el AMG.



La iniciativa cuenta con un programa cultural y creativo con un enfoque de inclusión que ayude a crear condiciones más justas desde el sector de la cultura para las creadoras y creadores con discapacidad.



En el marco del proyecto se presentarán tres propuestas escénicas del Reino Unido para promover la inclusión: "Drag Syndrome", "Just a few words" y In Between Spaces.



"Drag Syndrome" es una agrupación de personas con síndrome de Down que monta un show drag; "Just a few words" es un monólogo de Nick Russel, un hombre tartamudo que ganó el festival Cardiff Fringe; mientras "In between spaces", de Singdance, se hace una perspectiva de la discapacidad auditiva.



El Teatro Degollado, el Edificio Arróniz y el Teatro Alarife Martín Casillas serán las tres sedes que recibirán las actividades de "Trazando posibilidades", iniciativa para fomentar una sociedad integrada.