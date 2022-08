Tratar la viruela del mono como una ITS puede ayudar a controlar el brote, pero el estigma es un peligro, advierten

LONDRES.-El reciente brote global de viruela del mono, ahora declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés), es lamentablemente otra razón más para que la sociedad estigmatice y discrimine a la comunidad LGTBQ2SA+. Esto se debe en parte a que se ha sugerido que la viruela del simio es una infección de transmisión sexual (ITS).

La viruela del mono comenzó como una zoonosis (una infección transmitida por contacto con animales). Sin embargo, este pariente cercano del virus de la variola (causante de la viruela) también puede transmitirse de persona a persona, principalmente a través del contacto directo con las lesiones de la piel.

Aunque aún no se ha demostrado la transmisión a través del semen y las secreciones vaginales, puede transmitirse durante las relaciones sexuales por el evidente contacto cercano que conlleva.

Se han identificado casos durante décadas principalmente en países de África Occidental, pero fue solo recientemente cuando aparecieron casos en Europa y América que captó la atención internacional que merecía. Los casos continúan aumentando en muchos países, hasta el punto de llevar a la OMS a declararlo una PHEIC.

Un excelente estudio reunió una serie de 500 pacientes distribuidos en 16 países. Los investigadores analizaron la demografía de los pacientes, así como sus características clínicas. Descubrieron que el 98 por ciento de los casos eran hombres que prefieren tener sexo con hombres (HSH). Es de destacar que el 41 por ciento de los casos fueron personas que viven con el VIH (PLWH).

Imagen de archivo que muestra a una persona infectada por la llamada "viruela de mono". EFE/Archivo

Esto podría ser consistente con la transmisión sexual ya que las lesiones se presentan en el sitio de la infección, un curso clínico también descrito en este artículo de España. Además, el 30 por ciento de los pacientes también tienen otra ITS más común, como gonorrea o sífilis, un patrón que se encuentra con frecuencia en muchas ITS. El manejo de un paciente con una ITS implica siempre descartar otras ITS.

Agrupar las enfermedades por su modo de transmisión es útil para los médicos porque nos permite hacer listas mentales de las causas probables cuando nos enfrentamos a un caso. A esto lo llamamos diagnóstico diferencial.

Cuando un paciente presenta una lesión genital, un proveedor de atención médica establecerá una lista de posibles diagnósticos según las características de la lesión, los síntomas que la acompañan y la epidemiología local. Esto permite tratar empíricamente (antes de que podamos confirmar el diagnóstico) la causa más probable.

¿Qué es una ITS?

Cualquier enfermedad que se transmite de una persona a otra a través de fluidos corporales durante un encuentro sexual se considera una ITS. Sin embargo hay enfermedades que se presentan con más frecuencia que otras y como tales se agrupan en esta categoría, como la clamidia y la gonorrea.

Otras enfermedades pueden transmitirse a través de las secreciones genitales, pero la comunidad médica no las considera una ITS. Por ejemplo, se ha demostrado que el Ébola se transmite a través de las secreciones genitales, sin embargo no se considera dentro del grupo de las ITS más frecuentes porque no es su principal vía de transmisión.

El departamento de Salud estadounidense acelerará su plan de vacunación contra la viruela del mono. EFE

El modo de presentación de la viruela del simio durante este brote mundial ha llevado a la comunidad médica a considerar el diagnóstico de la viruela del simio, junto con otras ITS, en cualquier persona que haya tenido un contacto sexual reciente sin protección y presente una lesión cutánea dolorosa en los genitales, la región perianal o boca.

"Considerar la viruela del simio como una ITS parece lógico para enfrentar el brote actual, pero el estigma y la discriminación que esto podría causar es un problema importante. Una infección adquirida a través del sexo sigue siendo algo que provoca culpa y miedo al rechazo de la sociedad. Muchos todavía ven las ITS como un castigo por ciertos comportamientos", dice Santiago Perez Patrigeon, profesor asistente en la División de Enfermedades Infecciosas en el Queen's University en Ontario.

Además, clasificar la viruela del simio como una ITS puede crear una falsa sensación de seguridad para las personas que pueden pensar que no están en riesgo. Tanto el estigma como la baja percepción de riesgo pueden dificultar los esfuerzos para la identificación temprana de casos, el aislamiento rápido y la limitación del brote. Lo peor de todo es que el estigma relacionado con este brote perpetuaría los daños a la comunidad LGTBQ2SA+.

"La viruela del mono se está comportando como una ITS durante este brote global, por lo que incluir este diagnóstico como parte del manejo de la salud sexual puede ser beneficioso para detener la transmisión. Sin embargo, son necesarios mayores esfuerzos para abordar el estigma y la discriminación", indica.

Artículo original publicado en The Conversation