Tomar café podría ayudar a quemar grasa

Para muchos una taza de café es indispensable al comenzar el día, su sabor y aroma han hecho a esta bebida muy popular en todo el mundo, ahora un nuevo estudio demostró que el café también puede servir para quemar la grasa marrón, uno de los tipos de grasa que tenemos en el cuerpo.



Recientemente una investigación hecha por científicos de la Universidad de Nottingham, en Londres, y publicada en la revista "Scientific Reports", reveló que tomar una taza de café puede estimular la grasa marrón, resultados que podrían ser clave para enfrentar la obesidad y la diabetes, explican en un comunicado.



El profesor Michael Symonds, quien codirigió el estudio, comentó que "la grasa marrón funciona de manera diferente a otras grasas en el cuerpo y produce calor al quemar azúcar y grasa", por lo tanto, aumentar su actividad mejoraría el control del azúcar en la sangre y los niveles de lípidos, por lo que las calorías adicionales que se consumen ayudarían a perder peso", afirma.



"Este es el primer estudio en humanos que muestra que algo como una taza de café puede tener un efecto directo en nuestras funciones de grasa marrón", asegura.



Los investigadores comenzaron el estudio con células madre para ver si la cafeína estimularía la grasa marrón. Una vez que encontraron la dosis correcta, pasaron a los humanos para ver si los resultados eran similares.



Los resultados de la investigación fueron positivos, ahora lo que sigue para el equipo es determinar si la cafeína es el ingrediente del café que actúa como estímulo de la grasa marrón o si hay otro componente que ayude a activarla.



"Actualmente estamos considerando los suplementos de cafeína para comprobar si el efecto es similar", concluyó Symonds, agregó que una vez que se confirme el componente responsable, se podría usar potencialmente como parte de un régimen de control de peso o para ayudar a prevenir la diabetes.



-Otros beneficios del café

En la página del Dr. Mercola mencionan que según lo expuso en la revista "Journal of the American College of Cardiology", "el café es una bebida compleja que contiene cientos de compuestos biológicamente activos".



Además, mencionan que una investigación presentada en las Sesiones Científicas del 2017 por la Asociación Americana del Corazón, descubrió que, en comparación con las personas que no tomaban café, las personas que sí lo tomaban eran 7% menos propensas a sufrir una insuficiencia cardíaca.



Asimismo, la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular disminuía en un 8% por cada taza adicional de café que bebe por semana, informa el portal.



Finalmente, la investigación encontró una relación entre el consumo de café y un menor riesgo de sufrir alguna cardiopatía, cáncer, hígado graso no alcohólico, cirrosis y diabetes, aseguran.



La cafeína, contenida en el café y los tés, puede ser un arma de doble filo, ya que su consumo excesivo puede causar efectos adversos, como la sensación de nerviosismo, por lo que su tolerancia dependerá de cada individuo.