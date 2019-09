Toma Ópera de LA "extremadamente en serio" acusaciones a Domingo

LOS ÁNGELES.- La Ópera de Los Ángeles, institución que dirige Plácido Domingo desde 2003, aseguró este jueves que toma "extremadamente en serio" las nuevas acusaciones de abuso sexual y comportamiento indebido publicadas contra el tenor español.



"La Ópera de Los Ángeles toma estas alegaciones extremadamente en serio", explicó la organización en un comunicado enviado a Efe.



"Como hemos dicho anteriormente, creemos que todos nuestros empleados y artistas deben sentirse valorados, apoyados y seguros. Sin embargo, no podemos discutir ningún reclamo específico mientras la investigación independiente está en curso", agregó.



El pasado 20 de agosto, la institución cultural confirmó a Efe que había designado a la abogada Debra Wong Yang, del bufete Gibson, Dunn & Crutcher, para que investigue "de forma independiente y exhaustiva" las acusaciones, entonces por parte de ocho cantantes y una bailarina, de presunto abuso sexual.



A pesar de que la Ópera aseguró que el trabajo comenzaría "de inmediato" no ha vuelto a ofrecer más detalles públicos sobre las pesquisas.



Por su parte, el tenor español Plácido Domingo ha negado las nuevas acusaciones contra él de abuso sexual y comportamiento indebido publicadas este jueves por la agencia estadounidense Associated Press (AP), según un comunicado de su portavoz enviado a Efe.



"La actual campaña de AP para denigrar a Plácido Domingo no solo es imprecisa, sino contraria a la ética. Estas nuevas acusaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, simplemente son incorrectas de muchas maneras", indicó su portavoz, Nancy Seltzer, quien volvió a hacer referencia a la investigación de la Ópera de los Ángeles.



"Debido a (la existencia de) una investigación en curso, no comentaremos detalles específicos, pero negamos firmemente la imagen engañosa que AP está intentando pintar del Sr. Domingo", apuntó Seltzer.



Esa agencia ha publicado este jueves acusaciones de once mujeres, entre las cuales se identifica a Angela Turner Wilson, quien trabajó con Domingo en "Le Cid" de Jules Massene, representada en la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000, cuando este ejercía como director artístico de la entidad.



De acuerdo con el testimonio de la cantante, el tenor ingresó en su camerino antes de una actuación y realizó varios tocamientos, un comportamiento que la dejó "atónita" y "humillada".



Por su parte, las otras 10 mujeres, que no fueron identificadas por su nombre, recordaron "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios".



A principios de agosto, AP publicó una primera historia según la cual ocho cantantes y una bailarina, todas de forma anónima excepto una, denunciaban que habían sufrido abuso sexual, acusaciones ante las que él respondía en el mismo medio que siempre creyó que sus "relaciones" e "interacciones" eran "bienvenidas y consensuadas".