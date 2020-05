Estos son todos los detalles de la MET gala de este año

Este año muchos eventos importantes se han tenido que posponer o modificar debido a la pandemia de Covid-19.

El día se hoy se hubiera realizado la tan afamada MET GALA, una noche que reúne a grandes exponentes de la moda en el Museo Metropolitano de Nueva York, sin embargo, eso no podrá ser posible por la situación mundial.

Pese a esto, el día no pasará desapercibido pues se realizarán charlas enfocadas en el tema de este año 'About Time, Fashion and Duration'.

De igual manera, Vogue presentará a través de su cuenta oficial una serie de videos que mostrarán una retrospectiva de los mejores momentos de la MET de años pasados.

Ana Wintour será la host principal y Florence Welch y Virgil Abloh serán los invitadas especiales.

Aquí te dejamos los horarios por día:

4 de mayo:

• 10:00am Los mejores momentos de la red carpet

• 3:00pm Life in looks por Naomi Campbell

• 6:00pm Livestream A Moment With the Met

• 7:00pm Todo lo que debes saber de la Met Gala

5 de mayo:

• 10:00am Historia Oral de la Met Gala por Live Tyler y Stella McCartney

• 3:00pm Historial Oral de la Met Gala por Jeremy Scoot y Cardi B

El año pasado Cardi B, las Kardashians, Katy Perry y Lady Gaga generaron polémica por sus atuendos.