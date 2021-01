Tipos de colchón en México: Descubre cuál se adapta a ti

Ciudad de México.- Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, pero no nos damos cuenta de la importancia de tener un buen colchón hasta que somos adultos y comenzamos a darnos cuenta de que no descansamos bien, que ya se salió un resorte o que el colchón tiene hendiduras. ¿Te has preguntado de qué material está hecho tu colchón?



La mayoría desconocemos que existen diferentes tipos y por ello, te enlistamos algunos tipos de los más comunes para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tu cuerpo para que puedas tener un buen descanso.

El colchón de resortes es de los mas antaños que existen y tienen de firmeza media a firme, gracias a su tipo de amortiguación. Este tipo de colchones no son recomendados si duermes acompañado, ya que su sistema no distribuye el peso adecuadamente y tiende a cargarse hacia la persona con mayor peso. Sin embargo, son recomendados para las personas que son calurosas por su sistema de ventilación que posee gracias a la estructura.Los colchones de látex son de gran firmeza por su densidad y existen de dos tipos: natural y sintético. El látex es un material muy moldeable, por lo que garantiza una gran adaptabilidad al cuerpo. Además, es fácil de limpiar y es hipoalergénico resistente a ácaros y bacterias. Los contras son que es un material poco transpirable y en verano se vuelve muy caluroso y si es de látex sintético es cero amigable con el medio ambiente.

¿Espuma viscoelástica, cómo es eso? Aunque parece un término nuevo ya tiene varias décadas en el mercado y este tipo de colchones se caracterizan por ser suaves como una nube, en otras palabras, te acuestas y el colchón te absorbe. La espuma que tiene este colchón reduce los movimientos bruscos al dormir, evitando las interrupciones de sueño si duermes acompañado.Además, la espuma contornea tu cuerpo, pero este tipo de colchones tienden a ser cálidos por los materiales, así que si lo que buscas es estar fresco, busca otra opción.

Ahora que ya conoces los diferentes tipos, es momento de renovar tu colchón y elegir el que mejor te brinde la mejor innovación y tecnología del sueño.

*Fuente: La compañía del sueño (Emma Sleep GmbH)