Tendencias que triunfarán este verano

Si estás algo perdida con qué prendas seguirás luciendo y te darán el máximo rollazo durante los próximos meses y cuáles tendrás que guardar en una cajita y esperar a que vuelvan a estar de moda, estás de suerte porque aquí te traemos el listado definitivo para que sepas qué prendas están IN y cuáles OUT de las tendencias del 'street style'.

Sabemos lo difícil que es seguir informada constantemente de todas las tendencias de cada temporada. Estar al tanto de las que se mantienen, se transforman o pasan a estar completamente desfasadas es un "trabajo" que requiere mucha atención a todas las nuevas colecciones que salen y, por supuesto, seguir a algunas de nuestras influencers favoritas que tampoco pierden el hilo sobre qué es lo que más lleva y lo que tienes que guardar para esperara que dentro de un tiempo vuelva de nuevo con mucha fuerza al 'street style'.

Con esta guía sabrás qué está IN y que está OUT de cara a este verano 2019. Por ejemplo, si hace unos meses entregabas todos tus looks al animal 'print', durante estos meses es mejor que confíes en el cuadro vichy. Seas cuál sea tu tendencia preferida, es el momento de que eches un vistazo a este listado para que estés al tanto de cuáles serán tus perfectos aliados durante los próximos meses:

IN: Escotes cuadrados

Los llevas viendo desde hace tiempo y, posiblemente, aún no te habías atrevido a lanzarte al escote más favorecedor y buscado de Instagram. No lo dudes, el escote que estuvo en auge en el siglo XVII, ahora vuelve a pisa los 'looks' más varguardistas.

OUT: Pasadores para el pelo

Lo sentimos. Sabemos que has confiado muchísimo en este complemento para tu cabello pero empieza a ser el momento de comenzar a despedirte de ellos antes de que sea demasiado tarde.

IN: Mangas abullonadas

Han triunfado, triunfan y, por lo que se ve, ¡triunfarán! Cualquier prenda que incluya unas mangas maxi es un 'plus' y eso convertirá tu estilismo en un 'outfit' de 10.

OUT: Bisutería con conchas

Si el verano pasado llevar bisutería con decoraciones de conchitas era muy lo más, durante los próximos meses tenemos que darte la noticia de que desaparecerán por completo y volverán a ser parte de la decoración marítima.

OUT: Animal 'print'

Lo sentimos pero el animal 'print' está viviendo sus horas más bajas. De hecho, si tenemos que escoger una pieza que comienza a desaparecer esa es la falda de leopardo. ¡Adiós, leopardo, adiós!

IN: Vestido cruzado

Si hay una prenda que tiene que estar este verano en todas las maletas del mundo es un buen vestido. Si, además, consigues que sea un modelo (corto o midi) cruzado, tendrás el look más buscado del verano.

OUT: Bikinis 'bandeau'

A pesar de ser un tipo de top que favorece mucho a todas aquellas que tengan el pecho, la espalda o las caderas anchas, este tipo de bañador se trasladó a una verdadera revolución en la playa que, sin duda, este año veremos cómo desaparece.

Si eres una completa fanática de los bolsos estas de suerte porque este verano, en vez de uno, llevar dos será la máxima tendencia. Prueba a mezclar color, estampados y tamaños para encontrar el estilismo más tendencia. Con información de ELLE.