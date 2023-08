¿Te truenan las rodillas? Estos son algunos alimentos que te pueden ayudar

CIUDAD DE MÉXICO.-Las articulaciones forman parte del cuerpo en zonas que ejercen importantes funciones en el día a día, pues gracias a ellas se unen dos o más huesos y es así que eso podemos tener la movilidad necesaria para realizar nuestras actividades cotidianas,

Pero ¿sabías que existen alimentos que puedes comer para mejorar su funcionalidad y evitar que truenen?

Si eres de esas personas que experimenta dolor en las articulaciones, necesitas empezar a comer lo siguiente para evitar que tus rodillas o cualquier otra articulación truene.

Las articulaciones son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. La mayoría de las articulaciones son móviles y permiten que los huesos se muevan. Estas se encuentran en los hombros, codos, caderas, rodillas e incluso en los nudillos, son donde dos o más huesos se unen.

Para mantener sanas esta parte de organismo, es necesario que mantengas buenos hábitos de alimentación y un estilo de vida saludable. Toma en cuenta que tu rutina diaria puede tener un gran impacto en la salud y longevidad de las articulaciones.

De ahí la importancia de optar por alimentos que desarrollen densidad ósea, fortalezcan el tejido conectivo y reduzcan la inflamación de las articulaciones, para así prevenir lesiones y preservar las articulaciones para una vida larga y activa.

Si al moverte, agacharte o insulso hacer cualquier otra actividad has notado que tus rodillas empiezan a tronar, necesitas mejorar tus hábitos de vida, incluidos los de alimentación. Para ello es necesario que comiences a incluir ciertos alimentos que resultan benéficos como:

Alimentos ricos en calcio

Una parte importante para que tus huesos y articulaciones se encuentren en perfectas condiciones es el consumir calcio y lo mejor de todo es que existen muchas formas de poder obtenerlo, pues dentro de las más comunes se encuentran suplementos que pueden ayudarte, pero también en productos lácteos, tortillas y sardinas, señala en National Institute Health.

Por otro lado, de acuerdo con la "Revista del Consumidor", el colágeno se encuentra distribuido en diferentes partes de nuestro cuerpo, como la piel, huesos, el cartílago, los tendones, ligamentos, incluso dentro de nuestra córnea o dientes. Por lo que consumirlo ayuda a todas esas partes del cuerpo para que se encuentren en un mejor estado de salud.

Comer verduras de hoja verde

Uno de los mayores beneficios que te puede traer consumir verduras que tengan hojas verdes son por su cantidad de vitaminas y minerales que pueden favorecer a tu cuerpo y en particular a las articulaciones, de acuerdo con Cary Orthopaedics, se sabe que este subconjunto particular de la población vegetal bloquea una enzima que causa inflamación en las articulaciones. Algunas de las verduras que puedes incluir dentro de tu dieta diaria son:

Acelgas

Según la PROFECO, la acelga es una de las plantas que brindan grandes beneficios al cuerpo humano, pues en ella podemos encontrar diferentes vitaminas como lo son A, B1, B3, B5, B6, B9, C, además de vitamina E y K. Esto no solo ayuda a que tu cuerpo esté más sano, sino también aporta minerales como hierro, fósforo, potasio y calcio.

Espinaca

La espinaca es una de las plantas que tiene muchos beneficios para el cuerpo humano, pues de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, contiene vitaminas, fibras e incluso minerales que pueden ayudar a tu cuerpo. Entre lo que se destaca el ayudarlo para evitar daño celular. Así que no solo lo comas para cuidar tus articulaciones, sino también para mejorar tu salud en general.

Brócoli

Incluir este alimento dentro en tu dieta diaria será uno de los mayores regalos que le puedes brindar a tu cuerpo, pues gracias a su alto contenido en vitaminas, minerales como calcio o potasio se convierten en el aliado perfecto para cuidar de tu salud.

Pescado azul

El consumir pescado azul como el salmón, atún o la sardina tiene un excelente aporte nutritivo para tu cuerpo, pues no solo brinda diferentes minerales como fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, o hierro, sino que también brinda vitaminas como A, B1, B2, B3 o B12.

La UNAM señala que este gracias a su aporte de Omega 3, este tipo de alimentos benefician a las articulaciones y los músculos. Lo mejor es que no solo se ha demostrado que reducen las proteínas inflamatorias en el cuerpo, sino que también mejoran la función cerebral y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y otras.

Cuida tu cuerpo para evitar que tus rodillas o cualquier otra articulación pueda dañarse con el paso del tiempo, y una de las mejores formas de hacerlo es conocer lo que comes, así como los beneficios que te pueden aportar.

