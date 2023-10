¿Te has sentido como un fantasma? Este libro narra una experiencia fantasmagórica

INTERNET.- ¿Has sentido tu cuerpo ligero y escurridizo? ¿ Alguna vez has sentido que eres invisible, que nadie se percata de tu presencia? O peor aún, que puedes observar otros seres que no son de este tiempo y espacio... Bueno, eso le sucedió a los personajes protagonistas de esta novela tan singular. A propósito del mes de octubre y las celebraciones que traen este mes y el siguiente. Y aprovechando que el mundo de la literatura ha dado mucho de que hablar esta semana, te traemos la siguiente recomendación literaria.

LOS INGRÁVIDOS: Es una novela corta, que puedes leer fácilmente en un fin de semana, pero debido a la profundidad de las reflexiones de este libro, podrías aplazar el tiempo de lectura, y leerlo cómodamente en un mes, para que taches de tu lista de propósitos del año, leer un libro.

Los ingrávidos, un relato fantasmagórica. Archivo GH

En esta historia nos encontramos con un personaje joven y femenino que nos relata diferentes etapas de su vida, la vida de soltera y la vida de casada y madre de dos pequeños hijos. Esta mujer nos relata su vida cotidiana, a manera de diario. A la par de que nos adentra en su vida profesional y rutinaria, otro personaje surge, un escritor que de hecho existió, Gilberto Owen, él de la misma forma que lo hace el personaje femenino, el cual no tiene nombre, o al menos no lo encontramos durante la historia, nos cuenta su vida y sus tragedias como escritor y como padre. Pero, algo une a estos dos, aparte de la ciudad en la que viven, también los une, el hecho de aparentemente encontrarse en el metro. Lo curioso de estos encuentros, es que nunca se observan directamente, así que a ciencia cierta estos personajes no saben que son ellos, ni que se observan el uno al otro, además de que hay una diferencia entre el tiempo de uno y del otro, pues Gilberto Owen vivió muchos años antes que la protagonista. Es así, como estas dos historias de vida se entrelazan de una manera muy inexplicable, además ambos confiesan sentir que no pesan, que no existen, que son fantasmas.

Valeria Luiselli la escritora de esta alucinante historia, es una escritora mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1983. Aunque creció en diversos países como Corea del Sur, Costa Rica, Sudáfrica y la India. Debido al trabajo de su padre, quien fue un diplomático mexicano. Motivo por el cual Valeria, conoció al activista Nelson Mandela en su estancia en Sudáfrica. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Y desde el 2008 reside en Nueva York. Cursó un doctorado en la Universidad de Columbia de literatura comparativa.

La autora trabajó como traductora para la Corte Migratoria de Nueva York por la defensa de los niños migrantes centroamericanos.

Ha colaborado en varios periódicos y revistas como Letras Libres y el New York Times. La escritora ha recibido algunos premios importantes como: American Book Awards, Premio Fernanda Pivano 2020 y Los Angeles Times Book. Dos de sus obras más notables es el ensayo "Los niños perdidos" y la novela "Los ingrávidos".

Esta novela la puedes adquirir en diferentes librerías como Gandhi, o en plataformas como Amazon, entre otras.