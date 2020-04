Te aclaramos si un ejercicio de respiración te puede servir como método de diagnóstico para el COVID-19

Muchos mensajes circulan en las redes sociales relacionados al brote del coronavirus declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Algunos de ellos han sido tomado como ciertos por la ciudadanía.

Dos mensajes por ejemplo han sido beber sorbos de agua previene el contagio del nuevo coronavirus y aguantar la respiración sirve como método de diagnóstico.

De acuerdo a una nota publicada en AFP, varios especialistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden que estos procedimientos no sirven para diagnosticar ni prevenir el contagio.

En el caso del mensaje para saber si tus pulmones funcionan correctamente es el siguiente:

“Respira hondo y aguanta la respiración por más de 10 segundos. Si lo completa con éxito sin toser, sin molestias, congestión u opresión, etc., esto demuestra que no hay fibrosis en los pulmones, lo que básicamente indica que no hay infección”.

Fernando De la Hoz epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, aclaró que una fibrosis no tiene nada que ver con el coronavirus. “Es una enfermedad pulmonar que se presenta con la exposición crónica, durante años a veces, a contaminantes industriales”, explicó.

Lo que si se puede desarrollar es una neumonía.

Sobre el beber sorbos de agua para prevenir el contagio otro de los expertos lo aclara. Manuel Vargas, virólogo de la Universidad Católica de Lovaina y profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, aseguró que “no es posible lavar un virus” ya que esos agentes microscópicos están “dentro de una célula y hasta allá no llega ningún lavado”.

Así que antes de compartir este tipo de información es mejor ir a la fuente directa para corroborar si realmente es real o no.