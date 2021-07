Taibo II: "La censura es un búmeran verdaderamente envenenado"

Ciudad de México.- El reconocido y carismático novelista mexicano Paco Ignacio Taibo II, nombrado al frente de la gran editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE) por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que durante sus dos años de gestión no ha vetado a ningún autor de derechas.

La censura es un búmeran verdaderamente envenenado. Tú empiezas censurando a tus enemigos, luego terminas censurando a tus menos amigos y luego terminas censurando a tu padre, a tu madre y a tus hijos. Entonces no cabe

Taibo II, reconocido por su novela policíaca y su militancia de izquierdas, explica socarrón que "los autores del viejo régimen" no le han presentado manuscritos nuevos porque "no nos quieren", pero afirma serio que los libros que ya tenía el FCE se siguen "vendiendo, publicando y promoviendo".



La "quizás única censura" que ha aplicado es la prohibición de publicar libros escritos por el presidente, por funcionarios o por los escritores que, como él, forman parte de la dirección del Fondo, explica Taibo II, hijo del escritor y periodista Paco Ignacio Taibo y hermano del también escritor Benito Taibo.

Mayor libertad de expresión

Taibo II está en las antípodas de los intelectuales y periodistas que acusan al presidente López Obrador de poner en peligro la libertad de expresión con sus reiteradas críticas a la prensa.



"Nunca, nunca, nunca ha sido tan grande (la libertad de expresión) y los que hablan de falta de libertad de expresión tienen una memoria muy pequeñita, muy cortita", enfatiza Taibo II, quien no suelta en ningún momento el cigarro de su mano.



Durante su larga trayectoria cuenta que enfrentó "30 maneras" de censura: le vetaron guiones de películas, la Secretaría de Educación no le quiso publicar un libro, fue expulsado junto a su padre de la dirección de la televisión pública Canal 13...



En esa época, Taibo II recuerda que los Gobiernos "pagaban" a intelectuales y periodistas, y aquellos que recibían el famoso chayote (soborno) "hoy son portavoces de un canto a la libertad de expresión muy divertido".



El director del Fondo, quien dice no tener "pelos en la lengua" y ha sido muy crítico con el historiador Enrique Krauze, asegura que hay una "oleada conservadora" contra el Gobierno.



"¿No crees que están articulados los ataques a López Obrador de 18 medios simultáneos y la intervención de 'think tanks' norteamericanos y empresas raras salidas de bots?", responde.



Adiós al "Mausoleo de King Kong"

A Taibo II le ha tocado un momento complicado para dirigir el FCE. La pandemia de covid-19 redujo sus ventas y cerró durante un tiempo sus dos imprentas y 90 de sus 115 librerías.



El novelista, lector diario de entre 80 y 100 páginas, quiere retomar pronto el envío de bibliobuses a las comunidades más desfavorecidas con colecciones populares baratas que fomenten la lectura "con pasión, interés, subversión e imaginación".



Un cambio sustancial respecto al Fondo que se encontró en 2019, al que llama con sorna el "mausoleo de King Kong", donde no se publicaban ni cómics ni novelas policíacas.



"Encontramos un Fondo de Cultura muy al antiguo régimen. Corruptelas, abusos de poder, alfombras rojas, un comedor privado para el director, un ascensor privado para el director, cuatro chóferes... Lo arrasamos porque somos claramente igualitarios y antidispendio", comenta.



También ha combatido la anquilosada burocracia de la editorial porque la "formalidad" y la "rigidez funcionarial" le provocan "bilis verde", comenta entre risas.



"¿Quién dijo que hay que estar con corbata para ser funcionario? Será la corbata de tu madre, yo no me la voy a poner", ejemplifica vestido con camisa de cuadros.



Disculpas "simbólicas" de España



Taibo II nació en Gijón (España) en 1949, pero cuando era un niño, en pleno franquismo, su familia se mudó a México, donde el hoy director del Fondo recibió la nacionalidad mexicana en 1984.



Considera que la petición de López Obrador para que España se disculpe por los abusos de la conquista hace 500 años "tiene un contenido simbólico porque no puedes culpar a un alemán que hoy tiene 30 años por los crímenes del nazismo".



Pero cree que puede promover "una reflexión crítica para que mejore la relación del puente fundamental que es España y América Latina".



Taibo II extraña mucho a su padre. Fueron "compañeros, amigos, cómplices" y solían comer y compartir charlas de sobremesa. "Él era el gastrónomo y yo era el tragón", recuerda sonriente.



"Se hubiera divertido horrores en esta aventura del Fondo de Cultura porque tenía la mano izquierda fuerte y repartía leña también", relata.