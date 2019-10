Subastan la botella de whisky más cara del mundo

Por segunda ocasión el precio de una botella de whisky escocés alcanza una cifra récord en una subasta. The Macallan 1926 Fine & Rare Collection, de 60 años que se vendió por 1.9 millones de dólares (casi 37 millones de pesos al tipo de cambio de octubre de 2019).



The Macallan es la destilería premium por excelencia, que el año pasado vendió una reserva The Macallan 60 años por 1.5 millones de dólares. La bebida, conocida como "el Santo Grial del whisky", fue destronada por la nueva delicatessen gastronómica de lujo subastada por la casa Sotheby's en Londres.



"El continuo crecimiento en el aprecio por The Macallan es muy inspirador. Una vez más, la botella The Macallan 1926 Fine & Rare Collection superó las expectativas y estableció un nuevo récord al vender por 1.9 millones de dólares en la subasta de The Sotheby's London para The Ultimate Whiskey Collection. Es un tributo apropiado a la herencia perdurable y al carácter del espíritu de The Macallan desde el pasado, el presente y el futuro ", comentó Igor Boyadjian, Director General de The Macallan.



Sotheby's London presentó The Ultimate Whiskey Collection para subasta, a la que se refieren como "la colección de whisky más valiosa que se haya vendido en una subasta", con más de la mitad de los lotes en la venta que representan las botellas de The Macallan.



Esta colección de botellas se define por su fuerte representación de los embotellados de The Macallan , con la línea sobresaliente encabezada por The Macallan 1926 de 60 años en barricas exjerez, insignia de la marca, con número #263 con la etiqueta Fine & Rare.