Subastan camisa que uso Maradona en "La mano de Dios", y su hija declara: "No es la original"

El exfutbolista Steve Hodge sorprendió tras anunciar que iba a subastar la camisa que usó Diego Maradona en el encuentro mítico contra Inglaterra en el mundial del 86.

“Soy el orgulloso propietario de esta prenda desde hace más de 35 años, desde que Diego y yo nos intercambiamos las camisetas en el túnel después del famoso partido. Fue un privilegio absoluto haber jugado contra uno de los más grandes y magníficos jugadores de fútbol de todos los tiempos”, expresó por varios medios luego de comunicar que la preciada prenda entrará en una subasta millonaria.

La subasta se abrirá el 20 de abril con fecha límite al 4 de mayo e iniciará con una módica cantidad de 5.3000.00 dólares.

Sin embargo, la exesposa Claudia Villafañe y su hija Dalma Maradona afirman que no es la camisa original con la que se hizo el famoso gol de "La mano de Dios".

"No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, reveló Dalma en el programa Un día perfecto de Radio Metro.

La del primer tiempo la cambias porque no sabés que va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”.

Y sigue afirmando: “Un segundo pensalo. La anédota es ‘lo agarré tan desprevenido que me la dio’. Dale, el día de su vida fue. Pero no lo confirmé yo, lo dijo él. ¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?”, explicó.

La exesposa Claudia Villafañe que en ese momento mantenía nupcias con el futbolista aclara: “Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre”.