Sofía Aragón celebrará Navidad en casa y Año Nuevo en un crucero

GUADALAJARA, Jalisco.-Tras un año fuera de casa debido a su concentración para el certamen de belleza Miss Universo, Sofía Aragón está de vuelta en su tierra, Guadalajara, para pasar las fiestas decembrinas junto a su familia.



Volver a ver a mi familia y a mis amigos, y poder convivir de manera cercana otra vez, me hace sentirme agradecida; apenas voy a sentarme a hablar con ellos de la experiencia en Miss Universo porque no habíamos tenido oportunidad.



"Navidad la voy a pasar con familia en Guadalajara y para Año Nuevo nos vamos a un crucero por el Caribe", compartió la joven de 25 años.



Estas celebraciones serán un breve respiro luego de haber vivido, dijo, la ilusión que tuvo desde los cuatro años: llegar a Miss Universo.

"Haber ganado el tercer lugar es haberme graduado de la mejor manera de este certamen. Hasta aquí queda la etapa de los concursos de belleza", aseveró.



Aragón añadió que para 2020 sus prioridades serán otras, como incursionar en el cine y publicar su tercer libro, además de realizar varias actividades altruistas en el País como reina Mexicana Universal 2019.



"Estoy trabajando en un guión para una película que será totalmente mexicana, con directores y actores mexicanos; ya he recibido varias propuestas para trabajar con cineastas, pero no me quiero spoilear, en su momento, ya que haya cosas concretas, iré dando a conocer el proceso".



Como escritora ha acumulado también dos libros: "Diamante en Bruto" y "El Color de lo Invisible", que hablan sobre la esperanza, y próximamente está por concluir el tercer texto, aún sin título, sobre los decretos de vida y cómo ha logrado cumplir sus objetivos personales.

También tiene en el tintero un texto que desea terminar para poder mostrárselo al ganador del Óscar, Guillermo del Toro.



"Otro de mis grandes sueños es poder trabajar con Guillermo del Toro, tengo una historia para cine que comencé a escribir hace tiempo, incluye monstruos, y espero detallarla en algún momento para buscar acercamiento con él y mostrarle el trabajo. Me encanta el cine, eso me llevó a estudiar un tiempo maquillaje cinematográfico en Los Ángeles".