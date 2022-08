Sigue estos consejos a la hora de acudir a festivales por carretera

Madrid, España.- Esta temporada de festivales, se recomienda a seguir una serie de consejos para viajar de forma segura y sin complicaciones mientras se dirigen a los diferentes eventos de música en directo que están teniendo lugar en el país.

Expertos en la materia han querido compartir sus ocho mejores consejos para que los conductores puedan viajar de forma segura y relajada.

Quienes acuden a populares festivales de música por carretera suelen enfrentarse, tanto a la ida como a la vuelta, a congestiones de tráfico, interminables colas de vehículos y caminos difíciles.

Consejos sencillos

Sin embargo, seguir consejos tan sencillos como repostar el combustible o hacerse con un sistema de navegación por satélite antes de emprender el viaje puede ayudar a los conductores a eliminar cualquier tipo de estrés adicional.

“Basta un poco de planificación para garantizar que tanto tú como el resto de pasajeros podáis disfrutar de un viaje sin ningún tipo de problemas al festival que hayáis elegido”, dijo un portavoz de StressFreeCarRental.com.

“Pasar tiempo de calidad con amigos y familiares debería ser tu principal prioridad, así que vale la pena prepararse antes de salir para poder divertirse al máximo.

Planificar el estacionamiento de antemano o determinar un lugar donde poder guardar las llaves del coche de forma segura mientras disfrutas del festival son solo dos sugerencias para poder gozar de una experiencia tranquila y sin complicaciones”.

Estos son los mejores consejos para garantizar que los viajes por carretera a cualquier festival puedan llevarse a cabo sin complicaciones:

Repostar combustible

Antes de emprender el viaje, no olvides dirigirte a una gasolinera para no correr el riesgo de encontrarte ante una situación difícil: lo último que necesitas es comenzar el viaje quedándote sin gasolina en un lugar remoto.

Comprobar la presión de los neumáticos

Lo más probable es que lleves el auto hasta arriba de pesados accesorios de camping y que, además, todas las plazas del mismo estén ocupadas por otros pasajeros. Ahora bien, si el vehículo pesa demasiado, conducir puede resultar un poco más difícil. Modificar la presión de los neumáticos puede ayudarte a mitigar la situación y hacer que la conducción te resulte más fácil y cómoda a pesar del peso añadido.

Hacerse con un sistema de navegación por satélite

Si el festival se celebra en un lugar remoto, puede resultar muy fácil perderse por el camino. Llevar un sistema de navegación por satélite te permitirá llegar a tiempo al festival sin ningún tipo de problemas o altercados. Pero lo que es más importante: asegúrate de cargarlo por completo antes de salir. Y, si por lo que fuera no pudieras recurrir a este tipo de sistemas, no olvides que las aplicaciones y los mapas de tu teléfono pueden también serte de gran ayuda.

Limitar las distracciones

El hecho de que los otros pasajeros de tu vehículo hablen demasiado alto o insistan en poner la música a todo volumen puede hacer que te resulte extremadamente difícil concentrarte en la carretera. No dudes en bajar el volumen de la música o pedir a tus pasajeros que hablen de forma más sosegada para que puedas mantener tu concentración si así fuera necesario.

Tener un plan de estacionamiento

Averigua, con antelación, el precio del estacionamiento y hacia dónde tendrás que dirigirte cuando llegues al recinto del festival en el sitio web del mismo para evitar confusiones una vez allí. También es buena idea, una vez aparcado el vehículo, anotar la ubicación exacta del mismo, para no perderlo de vista en aparcamientos abarrotados.

Otra opción que suele resultar más barata y que, por lo tanto, vale la pena investigar es si existe un servicio de lanzaderas gratuito entre el recinto del festival y un aparcamiento menos concurrido.

Mantener las llaves seguras y secas

Asegúrate de guardar las llaves de tu coche en un lugar seguro, accesible y fácil de recordar mientras disfrutas del festival. También conviene que las guardes en un lugar donde no puedan mojarse, ya que lo último que quieres es que la llave electrónica de tu vehículo deje de funcionar estando a kilómetros de casa.

Descansar antes de emprender el viaje de vuelta

Conducir cuando uno está cansado es extremadamente peligroso, así que asegúrate de descansar todo lo que puedas antes de salir a la carretera, sobre todo si has trasnochado la víspera. No dudes en salir más tarde, incluso después de una siesta y un café, si así fuera necesario. Recuerda que, al fin y al cabo, lo importante es llegar.

Asegurarse de estar completamente sobrio/a

De la misma manera que no se debe conducir cuando se está cansado o no se ha dormido lo suficiente, tampoco se debe conducir, bajo ningún concepto, si se tiene la sospecha de que aún quedan restos de alcohol en el cuerpo. Si crees que has tomado demasiadas copas la noche anterior, es mejor que no emprendas el camino de vuelta hasta la tarde del día siguiente para asegurarte de que estás 100 % sobrio/a y que puedes conducir de forma totalmente segura.

