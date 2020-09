Sigue estas recomendaciones sobre reservas y ofertas turísticas

Ciudad de México.– El turismo en México es fundamental para el desarrollo del país y el crecimiento de la economía; al ser una industria tan relevante, que se ha visto fuertemente afectada en estos tiempos de pandemia, en el marco del “Día Mundial del Turismo”, Conar ofrece algunos consejos para aquellos que se sientan listos para viajar.

El turismo en México es uno de los sectores más importantes, y es por ello, que constantemente está realizando promociones y publicitándose, en esta época de pandemia, el turismo tuvo una caída de 6 mil 500 millones de dólares en divisas turísticas, de acuerdo con el reporte del primer trimestre del 2020 del Inegi.

Es por ello, que diversas empresas privadas y destinos, impulsan sus acciones de promoción y venta, mediante atractivos descuentos o diversos eventos dirigidos al consumidor; sin embargo, también ha dado pauta para que algunas empresas, carentes de respaldo de la industria, aprovechen esta situación para promocionar descuentos o tarifas por debajo de la media en hoteles, boletos de avión, autobuses o paquetes vacacionales, etc., para captar la atención del consumidor y ocasionando en la mayoría de los casos, posterior a la compra, el incumplimiento del servicio o producto adquirido.

“Con la llegada de la última temporada de promociones en el año, aunado al interés de los consumidores por adquirir algún servicio turístico o de alojamiento y a la creciente emisión de mensajes publicitarios, para Conar es imprescindible que los usuarios cuenten con la información necesaria e identifiquen las instancias correspondientes que los guíen hacia un consumo informado y responsable.” declara Karla Ávila, vicepresidenta para Conar.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo a celebrarse el día 27 de septiembre, Conar, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, invita a los consumidores a seguir estos pasos, que les permitirán tener la información suficiente para una toma de decisión responsable previo a comprar o contratar un servicio o producto turístico en algún evento o servicio en línea:

-Leer los términos y condiciones de las promociones antes de comprar

-Guardar la publicidad del producto o servicio a adquirir (folleto, poster o captura de pantalla)

-Comparar las promociones con empresas similares reconocidas.

-Verificar la existencia de la Agencia de viajes o Tour Operador que ofrece el servicio o producto. Identificar que el portal web no sea falso, los datos de contacto, afiliación(es) a organismos turísticos y revisar la experiencia de otros usuarios con esa empresa en foros, aplicaciones o buscadores.

-Comprobar la existencia de esas promociones con las marcas prestadoras de servicios en cuestión (Hoteles, aerolíneas, parques, etc.).

-Si la compra es por internet, verificar que el portal es seguro.

-Exigir y guardar el comprobante de pago que servirá como sustento en caso de tener algún inconveniente posterior.

-En caso de que las promociones cuenten con restricciones, verificar que no se contradigan con el mensaje publicitario. Ejemplo: si la publicidad menciona que al reservar en cualquier categoría de habitación en determinado hotel se obtiene un descuento del 60%, éste no será válido, si al revisar los términos y condiciones que aplican, se menciona que alguna(s) habitación(es) se excluye de dicha promoción.

-Si se desea viajar en 2020, revisar que el hotel y servicio turístico cuenten con certificaciones de bioseguridad.

-Los compradores que identifiquen “Publicidad engañosa” en promociones o descuentos, así como, que no cumplan con alguna de estas características, y deseen levantar una queja, pueden contactar al CONAR vía correo electrónico a la dirección conar@conar.org.mx o a través de redes sociales, Facebook: @ConarMéxico, Twitter:@ conar_mexico o LinkedIn: Conar México.



Tomando en cuenta estas recomendaciones, Conar pone de manifiesto su compromiso y atención en la práctica responsable y ética de la publicidad entre las marcas-anunciantes en México, además de, ofrecer al consumidor información de interés que le permitan un consumo informado y responsable.

