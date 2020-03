Sigue estas recomendaciones si planeas mudarte pronto

Ciudad de México

Los servicios de fletes y mudanzas son uno de los oficios con mayor demanda en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. De acuerdo con cifras de la aplicación para contratación de oficios GetNinjas, los servicios de fletes fueron los más socorridos durante el último trimestre. Sólo entre diciembre de 2019 y enero de este año, se incrementó un 140% la solicitud de servicios de mudanzas a través de la aplicación.

Esta tarea, representa un cambio total en la vida de las personas, al habitar un nuevo espacio y contar con nuevos vecinos que tienen dinámicas distintas. Muchas personas pueden ponerse ansiosas ante la perspectiva de mudarse, y si no se ejecuta adecuadamente, puede convertirse en una tarea complicada y engorrosa.

Apoyarte en un servicio profesional para mudarte es la mejor opción si deseas evitar los contratiempos y problemas que supone realizarlo tú mismo: Conseguir un camión de fletes, pedir ayuda a tus amigos y vecinos para empaquetar y guardar todas tus cosas, organizar los viajes para poder llevarte todo, cargar y descargar el camión… es un trabajo duro. Por ello, te compartimos algunas recomendaciones para que tu mudanza sea menos complicada.

1. Planifica la mudanza. Las mejores temporadas para realizar un cambio de casa son los periodos vacacionales. “Las personas salen de sus casas y la ciudad tiene menos tránsito, así que los traslados se vuelven más fáciles y el proceso en general es más rápido”, indica la empresa de mudanzas Hnos. Vázquez, proveedora de servicios de fletes a través de GetNinjas. Si la mudanza se realizará entre dos estados diferentes, debes planificar el traslado con al menos dos semanas de anticipación, para que los expertos puedan trazar la mejor ruta posible y se tengan previstos factores como el clima y las obras viales, por ejemplo.

2. Examina tu nuevo hogar. Puede parecer obvio, pero algunas personas pasan por alto realizar una inspección a fondo del nuevo departamento o casa en donde vivirán, y de último momento se encuentran con sorpresas nada agradables como fugas en la tubería, una instalación eléctrica defectuosa o infestaciones y plagas. Recorre el lugar a fondo y no tengas pena en revisar cada rincón del edificio, pues a fin de cuentas es aquí en donde vivirás y debes asegurarte de que el sitio se encuentra en óptimas condiciones.

Si encuentras desperfectos en tu hogar, debes hablar con el casero o agente inmobiliario y explicarle la situación para poder llegar a una solución. Dependiendo del contrato y las condiciones que hayan acordado, las reparaciones pueden o no quedar de tu lado, pero siempre es buena idea atenderlas con antelación. En todo caso, lo mejor es contratar a un experto que se haga cargo y te garantice un trabajo profesional para no tener que preocuparte más adelante.

3. Deshazte de lo que no necesitas. En tu empeño por no dejar nada atrás es posible que quieras llevarte hasta la última hoja de papel de tu casa. Para ser eficiente tu mudanza y de paso limpiar un poco tu vida, éste es un buen momento para deshacerte de objetos que probablemente ya no utilizas ni necesitas. Recuerda que cada centímetro y gramo de mudanza cuestan dinero, así que también es una acción que te ayudará a ahorrar en el traslado de tus bienes.

4. Pinta antes de mudarte. En caso de que el color de las paredes no te guste y busques darle un aire personalizado a tu nuevo hogar, el momento adecuado para realizar esta tarea es antes de moverte, pues al estar la casa vacía se puede trabajar mucho mejor. No dudes en recurrir a un pintor profesional para que se haga cargo de esta tarea, pues así estarás más tranquilo y te podrás enfocar en el resto de actividades para la mudanza.

5. Infórmate sobre los servicios de la zona. Tu nuevo barrio tendrá opciones diferentes en cuanto a oferta de servicios, como puede ser internet, telefonía, gas, etcétera. Revisa las opciones que tienes para los servicios que realmente necesitas, para que puedas elegir las mejores opciones. Esto también es bueno realizarlo con anticipación, para que el día en que te instales ya cuentes con prácticamente todas las comodidades.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás hacer la transición entre tu vieja y tu nueva casa sin muchos problemas, de manera práctica y liberándote de muchas preocupaciones en el proceso.

*Fuente GetNinjas