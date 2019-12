Sí, un niño de 8 años ya debería de lavar su propia ropa: Guía de tareas que deben hacer los niños en casa

LOS ÁNGELES.-Probablemente recuerdes que cuando eras niño tus padres te ponían a lavar la ropa, a limpiar la casa y lavar los trastes.

Pero lamentablemente esa costumbre se ha ido perdiendo con el tiempo.

La pregunta de hoy es: ¿está su hijo ayudando en la casa tanto como lo hacías tú de niño?

Si la respuesta es no, no estás solo: Eres parte de un gran grupo de padres que tuvieron tareas cuando eran niños, pero no les dan responsabilidades a sus hijos.

Según una encuesta reciente realizada por Braun Research y comisionada por Whirlpool, el 82 por ciento de los padres estadounidenses encuestados dijeron que regularmente realizaban tareas domésticas cuando eran niños, pero solo el 28 por ciento ahora les deja tareas a sus propios hijos.

Según la experta en desarrollo infantil, la doctora Deborah Gilboa, muchas mamás y papás creen que sus hijos están demasiado ocupados con la tarea y los ejercicios extracurriculares como para cargar con las tareas domésticas.

Pero Gilboa cree que las tareas habituales son la mejor manera de criar a los niños para que sean "solucionadores de problemas de buen carácter".

Dicho esto, proporcionó una guía práctica de lo que los niños deberían estar haciendo en la casa y a qué edad.

Aquí hay un vistazo rápido a algunas conclusiones de la guía de la doctora Gilboa:

De 18 meses a 3 años: Gilboa dice que los niños quieren ser "niños grandes" y esta fase de independencia en ciernes es un momento perfecto para comenzar a ayudarlos con las tareas del hogar.

Comience con algo pequeño, por ejemplo, intente dejar que él o ella sostenga el recogedor mientras barre.

De 4 a 5 años: Deje que su hijo realice pequeñas tareas por su cuenta, como recoger juguetes.

De 6 a 8 años: Las tareas semanales ya deberían estar establecidas, pero poner tareas diarias son aún mejores. En cuanto a qué tareas asignar a su hijo, un niño de 8 años es perfectamente capaz de lavar la ropa.