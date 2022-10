Shehan Karunatilaka recibe el premio Booker de literatura

Londres.- El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka recibió este lunes el premio Booker de literatura, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa, por su novela "The Seven Moons Of Maali Almeida".

El jurado alabó la "ambición y el alcance" de la obra de Karunatilaka, de 47 años, que describió como un "viaje a través de la vida y la muerte" relatado con una audacia hilarante.

El ganador recibió el galardón de manos de la reina consorte del Reino Unido, Camila, durante una ceremonia en Londres, la primera en persona y con público desde antes de la pandemia de coronavirus.

Inocentes asesinados

La segunda novela del autor, que publicó su primer trabajo en 2011, narra la historia de un fotógrafo que despierta tras haber sido asesinado y recibe un permiso de siete lunas para contactar con sus seres queridos y guiarles hasta una serie de fotografías que documentan atrocidades durante la guerra civil en Sri Lanka.

Habría leído los nombres de todos los periodistas, políticos, activistas y civiles inocentes asesinados en el país durante su vida, pero habríamos estado aquí toda la noche"

Declaró el escritor desde el escenario de la sala The Roundabout.

El libro se publicó en inglés por la editorial independiente Sort of Books, a cuyos responsables el autor agradeció su apuesta por una obra que otros rechazaron por considerarla "rara".

Ni adusto ni deprimente

"A pesar de tener una historia sombría y un presente problemático, Sri Lanak no es un lugar adusto ni deprimente. La gente de Sri Lanka está especializada en el humor negro, la risa es claramente un mecanismo de defensa" explicó el autor de una novela calificada por los medios de "sátira supernatural".

"Pensamos que este es un libro que perdurará", afirmó el presidente del jurado, el historiador de arte británico Neil MacGregor, que detalló que la decisión de premiar a Karunatilaka con el galardón dotado con 50.000 libras (57.600 euros) fue tomada por unanimidad.