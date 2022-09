Septiembre: El mes de las dietas 'milagro'

La mayoría terminó sus vacaciones, los días de descanso que a muchos les sirvieron para cargar pilas, aunque también para ganar peso, días en los que al menos 6 de cada 10 aumentan de peso en verano.

De igual forma debido a los cambios de rutina, horarios y hábitos alimenticios del verano y vacaciones, la ingesta tanto de algunos alimentos como de alcohol aumenta, además de las comidas fueras de casa añadiendo que más del 30% de las personas hacen menos ejercicio.

Por lo que la llegada de septiembre viene con las ganas de adelgazar y en su mayoría quieren quitarse esos kilos de la manera más rápida, por lo que recurren a las 'dietas milagro' que usualmente además de no hacerle bien a la salud, tiene el 'efecto rebote'.

Dietas milagrosas

Estas dietas se caracterizan por consumir pocas calorías en pocos días o semanas, lo que provocan una pérdida considerable de peso de forma brusca, a lo que se pone en peligro la salud.

Es por ello que se señalan algunos consejos para poder adelgazar de forma sana, segura y equilibrada en donde se hace una reeducación alimentaria sin tener una vida sedentaria.

1.- Dietas de pocas calorías

Estas dietas son en las que se consumen pocas calorías, con un total de 500 kcal o menos que son repartidas a lo largo del día. Sus efectos pueden ser perjudiciales, si se mantienen durante un largo periodo de tiempo, generalmente son dietas que debilitan el sistema inmunitario y aumentan las probabilidades de enfermar.

2.- Dietas de un solo alimento

Las dietas de este tipo se basan en el consumo de un alimento en concreto, como lo es con el pollo o el huevo. Algunas de estas dietas pueden ocasionar déficits alimenticios. Dichas dietas causan estados carenciales debido a que un solo alimento no puede cubrir los nutrientes que el cuerpo requiere, por lo que es común que se presenten problemas de anemia, intestinales, sequedad de la piel, caída de cabello y ansiedad.

3.- Dietas excluyentes

Las dietas excluyentes son las que erradican un alumento en específica, como son hidratos de carbonos, con este tipo de dietas aumenta el colesterol malo, además de perder otro tipo de nutrietes asociados a los carbohidratos que vienen de las frutas y cereales integrales como la fibra y otras vitaminas o minerales ocasionando que el organismo no funciona adecuadamente.

4.- Dietas del grupo sanguíneo

Existen dietas que se basan en el grupo sanguíneo, de acuerdo al grupo al que pertenezca toma algunos alimentos concretos, aunque no hay base científica, la gente cree bastante en este tipo de dietas.

5.- Dieta hiperproteica

La dieta hiperproteica tiene como fin ingerir toda proteína que se quiera mientras se evite tomar hidratos de carbono, e incluso en casos radicales, verduras y frutas. Por lo que se pierde peso rápidamente debido a que las proteínas sacian y el organismo obtiene energía por la quema de grasa almacenada. Como consecuencia los huesos se descalcifican y se pueden fracturar.

Por lo que cualquiera de las dietas catalogadas como 'Milagro' son perjudiciales para la salud, que pueden derivar a distintos tipos de afecciones, a lo que se cuestiona ¿cómo bajar de peso de manera sana?, para perder peso de forma saludable se recomienda:

1.- Dieta saludable

Las diestas saludables requieren permanencia, para ello se aconseja reeducar al cuerpo, reducir de manera equilibrada el consumo de ciertas comidas sin descuidar la parte nutricional, por lo que se sugiere reeducar al cuerpo y al cerebro.

2.- No martirizarse

Respecto al punto anterior es importante no martirizarse, tener un desliz no es motivo de castigo, si la alimentación es saludable una única comida no marca una diferencia.

3.- No saltarse comidas y comer alimentos saciantes entre horas

Aunque no hay un número fijo de comidas, se recomienda establecer un regimen de hábitos con su debido cuidado para que sea saludable. Los alimentos más recomendados para comer entre horas son frutos secos, frutas con piel, yogures, cereales integrales y verduras tipo crudites.

4.- Hidratarse adecuadamente

Es importante beber suficientes líquido en cualquier dieta y para una vida saludable, de este modo el cuerpo puede realizar sus funciones de la forma más adecuada.

5.- Hacer ejercicio

Para que todos los puntos anteriores tengan efectividad es necesario dejar la vida sedentaria aun lado, por lo que se recomienda realizar ejercicio físico ya sea en casa o en el exterior.

Además de dejar los alimentos sumamente procesados, se pueden seguir los siguientes consejos con el fin de sacar un mayor provecho.