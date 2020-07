Señales que te indican que debes cambiar tu colchón

Ciudad de México.- El objetivo principal de un colchón es brindarte un buen descanso y muchas veces por más relajado que te acuestes no logras descansar correctamente o amaneces con dolores de espalda. ¿Te has preguntado si el colchón es el culpable de ello? Por esta razón, te compartimos algunas señales de que debes cambiar de colchón:



1.-Malestares en el cuerpo

La ausencia de soporte en el colchón puede ser la causa de dolores de espalda o en la zona lumbar, además tensa los músculos y no ayuda a mantener la columna vertebral alineada. Para combatir los malestares, debes buscar un colchón ergonómico que brinde alineación y soporte perfecto al cuerpo. Existen algunos colchones que poseen tres capas de espuma combinadas, que optimizan la distribución de la presión del cuerpo y tienen la capacidad de reajustarse para garantizar un apoyo perfecto en la posición que duermas.

Un colchón deforme o hundido se debe a muchos años de uso o a la mala calidad de los materiales con los que se fabricó, esto puede causar problemas físicos y emocionales, ya que repercute en un mal descanso. Lo más recomendable es buscar colchones que tengan la más alta calidad en materiales, que hayan sido desarrollados en un laboratorio por expertos y que perdure la forma original del colchón.Muchas veces elegimos el colchón sólo basándonos en los tres minutos de prueba que experimentas en la tienda y puede que no sea el adecuado para ti, ya que el cuerpo tarda en adaptarse, principalmente si cambias un colchón de resorte a uno de memory foam, y es muy probable que afecte en tu calidad de sueño a futuro. Por ello, es necesario buscar colchones opciones que te permitan probar el colchón por un largo tiempo. Además, puedes tener la seguridad que, si no te convence, se te reembolsa tu dinero y a su vez el colchón será donado a organizaciones benéficas.

Si le diste check a alguna de las tres señales, es momento de cambiar de colchón, recuerda que es una inversión que te brindará el mejor descanso y beneficiará a tu salud física y mental.*Fuente: Emma